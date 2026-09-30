Un nuevo ataque vandálico deja a oscuras la pasarela peatonal que une Ciudad Real con Miguelturra

La pasarela peatonal que une Ciudad Real con Miguelturra vuelve a funcionar con normalidad después de que hayan sido reparados los daños ocasionados por un acto vandálico que había dejado la infraestructura a medias.

Este ataque, el segundo que se produce en un corto espacio de tiempo, estaba dirigido al cuadro eléctrico de la pasarela. Allí, los técnicos pudieron comprobar como se habían sustraído fusibles y se habían perpetrado otros daños, informa la Delegación de la Junta en Ciudad Real.

Ante esta situación, la delegada Blanca Fernández ha realizado un llamamiento a la responsabilidad y al cuidado de esta infraestructura, al destacar que se trata de una actuación "tan importante como esta pasarela, que ha costado tanto dinero público y que tantas alegrías y tanta seguridad también está trayendo a nuestra gente".

"Nosotros vamos a seguir reparando cada ataque de vandalismo que haya en esta instalación", ha asegurado la delegada de la Junta, al tiempo que ha pedido que "entre todo el mundo cuidemos lo que es de todos”, porque “el dinero público hay que mimarlo y hay que cuidarlo".

La pasarela Ciudad Real-Miguelturra fue inaugurada el pasado 21 de diciembre de 2025 por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y desde entonces se ha convertido en el punto de conexión peatonal y ciclista que favorece la movilidad segura y sostenible entre ambos municipios, con una población conjunta cercana a las 100.000 personas.

Apenas un mes después, afloraron los primeros problemas que tenían que ver con quiebras de la pintura en algunos puntos del puente.

Desde el Gobierno regional, apuntaron entonces que se trataba de deficiencias derivadas de las condiciones climatológicas del invierno y que en cualquier caso, la infraestructura podía usarse con normalidad.