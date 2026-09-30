La Junta habilitará suelo en el polígono La Nava de Puertollano para las empresas auxiliares de la planta de wolframio

El Gobierno de Castilla-La Mancha urbanizará nuevas parcelas en el polígono industrial La Nava de Puertollano (Ciudad Real), donde se instalará la planta de transformación y refinado de wolframio de la mina El Moto de Abenójar, para que las empresas auxiliares puedan instalarse.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, desde Daimiel (Ciudad Real), que ha avanzado que en las próximas semanas se firmará el convenio entre el Instituto de Transición Justa y el Ayuntamiento de Puertollano.

La ampliación y modernización del polígono La Nava III, Fase 2, contará con una financiación de 4.544.950 euros aportada por el Instituto de Transición Justa y el Gobierno regional y permitirá habilitar 11 nuevas parcelas, con una superficie conjunta de aproximadamente 33.000 metros cuadrados.

"También hemos dispuesto y vamos a firmar con el presidente en las próximas semanas el convenio con el Instituto de Transición Justa y con el Ayuntamiento de Puertollano para poner a disposición otras 11 o 12 parcelas donde estas industrias auxiliares de la planta de procesado de wolframio puedan desarrollar su actividad", ha afirmado.

Caballero ha recordado que la parcela donde se ubicará la planta de transformación y refinado fue habilitada previamente por la Junta mediante una actuación de urbanización realizada en colaboración con el Instituto de Transición Justa.

"El objetivo es que la planta de la empresa minera de la explotación El Moto se estableciera en Castilla-La Mancha y hemos logrado que sea en Puertollano, donde además de crear más de 200 empleos facilitará también la llegada de empresas auxiliares y de nuevas industrias", ha afirmado.

Actuación

La ampliación de La Nava III permitirá, además de generar nuevo suelo industrial, mejorar las condiciones del polígono con la renovación de firmes, pavimentos, calzadas y aceras y la mejora de las redes hidráulicas y de saneamiento, las infraestructuras energéticas, las telecomunicaciones y el alumbrado exterior.

La actuación incluye un nuevo centro de transformación, un aparcamiento, nuevas zonas verdes y la mejora de los accesos al polígono ante la llegada de nuevas empresas.

La previsión es que el Ayuntamiento de Puertollano licite las obras a finales de 2026 y que los trabajos finalicen a finales de septiembre de 2027.

Por último, Caballero ha recordado que el proyecto de la mina El Moto está reconocido como estratégico en el marco europeo de materias primas críticas y ha indicado que el Gobierno regional trabaja para que la planta de transformación y refinado de Puertollano obtenga también este reconocimiento.

"Estamos realmente emocionados porque hace unos días el presidente Page confirmó que será una realidad, en Puertollano, la Planta de Transformación y Refinado de wolframio y ha sido clave la actuación que realizamos en el polígono La Nava", ha sentenciado.