La Diputación de Ciudad Real cerró 2025 con 123 millones de remanente, 619,49 de patrimonio y 1,09 de deuda

El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, que refleja un remanente de tesorería de 123 millones de euros, un patrimonio neto de 619,49 millones y una reducción de la deuda a largo plazo hasta situarla en 1,09 millones de euros.

Este documento recoge la situación económica, financiera, patrimonial y presupuestaria de la institución y de las entidades y consorcios vinculados a ella.

Durante el pleno se ha indicado que en 2025 se reconocieron 220,93 millones de euros en ingresos y 204,28 millones en obligaciones, dentro de un presupuesto que alcanzó los 270,46 millones.

Del gasto reconocido se habían abonado al cierre del ejercicio 195,55 millones, el 95,7 % de las obligaciones reconocidas.

Entre los recursos, destacan los 74,1 millones en obligaciones vinculadas fundamentalmente a la cooperación económica con los municipios, de los que 69,25 millones habían sido pagados a 31 de diciembre.

El balance consolidado de la Diputación se situó en 649,86 millones de euros, frente a los 620,08 millones del ejercicio anterior.

El patrimonio neto pasó de 579,86 a 619,49 millones, mientras que las deudas a largo plazo descendieron desde los 6,50 millones de finales de 2024 hasta 1,09 millones.

Apoyo a los ayuntamientos

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Manuel Bolaños, ha defendido que la situación financiera de la Diputación debería traducirse en un mayor apoyo económico a los ayuntamientos y ha reclamado un mayor uso de los remanentes disponibles.

Además, ha cuestionado el incremento del coste de servicios como la gestión de residuos y la extinción de incendios.

Y ha planteado utilizar los recursos de la institución para reducir su impacto sobre los municipios, aumentar las ayudas para gasto corriente, reforzar el mantenimiento de caminos y crear fondos extraordinarios para los ayuntamientos con dificultades de tesorería.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha respondido que la Cuenta General es "un documento técnico" y ha rechazado que los ayuntamientos estén financiando a la institución provincial.

"La Diputación prevé transferir este año más de 100 millones de euros a los municipios, frente a una media anual de entre 45 y 50 millones en ejercicios anteriores", ha afirmado.