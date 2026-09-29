El pueblo que duplica en tamaño a Madrid y puedes recorrer a pie: abarca diez pedanías y aldeas a lo largo de 1.200 km

En mitad de La Mancha se esconde un pueblo en La Mancha de 5.600 habitantes que duplica en tamaño a la capital de España. Los datos corroboran que Almodóvar del Campo (Ciudad Real) dispone de un término municipal de 1.208 kilómetros cuadrados, mientras que la capital de España roza los 604 km².

El municipio más grande de Castilla-La Mancha sufre una de las densidades de población más bajas del país, apenas cuatro habitantes por kilómetro cuadrado. La localidad abarca gran parte del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Morena, un paraje idóneo para hacer senderismo, rutas en bicicleta, ornitología y observar especies de animales protegidos.

Su inmenso término aglutina diez pedanías y aldeas diseminadas, algunas a más de 90 kilómetros de distancia, como San Benito. La economía del municipio ha dependido históricamente de la ganadería extensiva y la agricultura, aprovechando los recursos de las dehesas y montes.

Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Ayuntamiento

Su legado histórico también es notable. En este encantador pueblo nació San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, cuya casa natal se ha transformado en museo y punto de peregrinación.

El casco urbano y alrededores mantienen valiosos elementos patrimoniales como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico-renacentista y donde puedes disfrutar del primer videomapping permanente de España.

Casa de San Juan de Ávila en Almodóvar del Campo. Sabor Quijote

Destacan las ruinas del castillo árabe conocido como Fahs al-Ballut, que sirvió como frontera durante la época islámica, y el yacimiento romano de Sisapo en la pedanía de La Bienvenida. Asimismo, merece la pena visitar el Museo Palmero y la Casa-Convento de La Merced.

Para los amantes de El Quijote, la Biblioteca Cervantina reúne ediciones de la famosa obra en diversos idiomas y formatos y el restaurante La Venta de la Inés es mencionado por Miguel de Cervantes en la historia literaria.

Yacimiento arqueológico de Sisapo. Turismo y Cultura en Ciudad Real

De entre las tradiciones populares, los encierros taurinos están reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Regional y la romería de Santa Brígida y Las Candelarias aúna folclore y costumbres locales.

Esta simbiosis de historia, naturaleza y cultura convierten a Almodóvar del Campo, el pueblo más grande de Castilla-La Mancha, en un destino turístico rural de referencia en nuestro país.