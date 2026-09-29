Castilla-La Mancha elige a este pueblo como Mejor Destino LGTBI: "A nadie se le mira raro aquí... al contrario"

Castilla-La Mancha es históricamente una tierra de paso, encuentro y acogida dada su ubicación estratégica en el núcleo de la península ibérica. En plena llanura manchega, la localidad de Herencia (Ciudad Real) ha sido reconocida como el Mejor Destino LGTBI en la región por su carácter abierto e integrador con el colectivo.

"A nadie se le mira raro aquí... al contrario", afirma su alcalde, Sergio García-Navas. El regidor desvela que el secreto de este éxito reside en el propio ADN de la villa. "Herencia y su gente abanderan el espíritu del carnaval, la fiesta de la libertad y la diversidad".

Su fiesta grande es el carnaval de febrero, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es único en España porque fusiona un rito religioso con un desfile callejero. Para revivir ese ambiente festivo en el mes de agosto, decidieron crear el "carnaval de verano" en 2016.

Carnaval en Herencia (Ciudad Real). Ayuntamiento

Originalmente los desfiles, la fiesta de la espuma y el resto de actividades se concentraban en una sola jornada. La acogida fue tal que "los vecinos nos pedían alargar el carnaval veraniego a todo el fin de semana y así surgió la Gala Drag Queen", narra García-Navas.

Este certamen, que cumplió su segunda edición este curso, reúne a diez artistas nacionales del mundo drag que disputan la corona de reina oficial de la fiesta. "Podríamos decir que incluso es una actividad familiar: hay padres, madres, niños, gente mayor... dan buena muestra de esa libertad que se respira", reseña el alcalde.

Público en la plaza de España de Herencia presenciando la I Gala Drag Queen. Ayuntamiento

El calendario festivo de Herencia también brinda protagonismo al Día del Orgullo. La plaza de España acoge todo tipo de actividades y conciertos. "El año pasado trajimos una artista que cantaba copla y la gente mayor se acercó a apoyar. Los propios vecinos hacen un pregón ese día".

La estrategia municipal se desarrolla en colaboración con la asociación Plural LGTBI Mancha Centro de la que el ayuntamiento forma parte. "Siempre vamos de la mano con ellos porque creemos que la unión hace la fuerza", remarca García-Navas.

Silo de Herencia. Ayuntamiento

Consecuencia de esta apuesta social que cada año atrae más personas de dentro y fuera del colectivo, Herencia ya refuerza su infraestructura turística. "Cada vez contamos con más camas y casas rurales. Además, estamos trabajando mucho para conseguir la apertura de la Hospedería de la Merced lo antes posible porque nos hace falta", avanza el regidor.

La hospitalidad convierte al municipio ciudadrealeño en un lugar apetecible durante todo el año. De todo su patrimonio destacan sus siete molinos de viento del siglo XVIII situados en las sierras de la Horca y del Aljibe, denominados cada uno con diferentes personajes femeninos de Don Quijote.

Molinos de Herencia (Ciudad Real). Wikimedia

En el casco urbano, el Convento de la Merced y la iglesia de la Inmaculada Concepción y su órgano toledano de 1637 son una visita obligada. Los amantes del queso tienen una cita en Quhesalia, un moderno centro de interpretación dedicado a la cultura y la historia del queso manchego de oveja ubicado en un antiguo silo de grano.

El entorno natural de Herencia combina viñedos y olivares con el Parque Municipal La Serna, un pulmón verde de más de 8.000 álamos negros donde conectar con la naturaleza y desarrollar actividades al aire libre.

Esta distinción a Mejor Destino LGTBI de Castilla-La Mancha es en palabras del alcalde "un premio que reconoce a Herencia como ese lugar seguro donde todo el mundo resulta bien acogido, como lo hacemos en el carnaval".