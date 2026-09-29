Primer "no" de la Junta a una planta de biometano tras el cambio legislativo: "Carpetazo a un proyecto en Ciudad Real"

El Gobierno de Castilla-La Mancha archivará definitivamente el proyecto de la planta de biometano en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), después de que el Ayuntamiento expresara formalmente su rechazo al proyecto durante un pleno y tras meses de oposición vecinal.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, durante su visita al municipio para la puesta en marcha del nuevo servicio ASTRA.

"No habrá planta de biometano en Carrión de Calatrava. Es evidente que el proyecto -que fue declarado prioritario por la Junta- no ha reunido el consenso social y es evidente también que hemos cumplido nuestra palabra", ha indicado Caballero.

La iniciativa comenzó a generar polémica a finales de 2024, cuando se planteó levantar en el término municipal de la localidad una instalación destinada a producir biometano a partir de residuos orgánicos procedentes principalmente de actividades ganaderas y agrícolas, mataderos, almazaras y depuradoras.

Desde sus primeros pasos se produjo una importante respuesta social, llegando a constituirse una plataforma vecinal contra la planta y a convocarse varias protestas.

El escenario cambió el pasado verano, con la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes regionales el 16 de julio, que reforzó la participación de los ayuntamientos para decidir sobre los proyectos planteados en sus términos municipales.

"Carpetazo" a la planta

Caballero ha explicado que Carrión será el primer municipio cuya petición de rechazo dará lugar a una resolución de este tipo tras el cambio legislativo.

"Procedemos, por tanto, a dar carpetazo a este asunto. Pedimos a los vecinos que recuperen la normalidad y la tranquilidad", ha sentenciado.