Rocío Zarco, portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real. Diputación de Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real destina tres millones de euros para mejorar carreteras en Manzanares y Tomelloso

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado este martes una inversión de casi tres millones de euros para mejorar la carretera CR-2031, que comunica Manzanares con la zona de los Ojos del Guadiana y enlaza con la CM-420 en dirección a Villarrubia. Y también la CR-1225, que parte de Tomelloso hacia Ossa de Montiel y sirve de conexión con la N-430 y la zona de Ruidera.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que ha aprobado el expediente de contratación para el acondicionamiento de la CR-2031 y la CM-420, con un presupuesto de 2,2 millones de euros.

A esta actuación se suma el proyecto de mejora del drenaje de la CR-1225 de Tomelloso, presupuestado en 766.000 euros, una carretera que sirve de conexión desde la localidad hacia Ossa de Montiel y el entorno de Ruidera.

Zarco ha destacado la rapidez con la que han avanzado ambos proyectos desde la aprobación de sus respectivas partidas presupuestarias hasta alcanzar la fase previa a su adjudicación.

"Tanto la de Manzanares a la CM-420 como esta, ya se puede decir que son una realidad", ha señalado la portavoz, quien ha defendido que el Ejecutivo provincial está demostrando "con hechos y con presupuesto" su compromiso con la mejora de las carreteras de titularidad provincial.

Según ha explicado, estas actuaciones buscan no solo mejorar las comunicaciones entre municipios, sino también contribuir a la fijación de población en el medio rural mediante unas mejores infraestructuras.

200.000 euros para deporte escolar

La Junta de Gobierno también ha aprobado dos convocatorias destinadas al deporte en edad escolar, que suman una dotación de 200.000 euros para municipios de la provincia.

La primera cuenta con 150.000 euros para el Plan de Escuelas Deportivas 2026-2027, dirigido a financiar escuelas para niños y niñas que participen en el Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar dentro del programa Somos Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha.

Los municipios de menos de 1.500 habitantes podrán solicitar financiación para un máximo de tres escuelas deportivas, mientras que los que superen esa población podrán hacerlo para hasta cuatro. La ayuda máxima será de 600 euros por escuela.

Además, se ha aprobado una segunda convocatoria de 50.000 euros para municipios de menos de 10.000 habitantes, destinada a sufragar la contratación de monitores para el programa de multideporte durante el curso 2026-2027.

Zarco ha enmarcado ambas convocatorias en el objetivo de que todos los municipios puedan disponer de financiación suficiente para mantener servicios públicos, recordando el compromiso expresado por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, de "superar este año los 100 millones de euros en transferencias directas a los ayuntamientos".