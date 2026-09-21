El Ayuntamiento de Ciudad Real invertirá 382.000 euros en renovar una transitada carretera de la ciudad

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes el proyecto para culminar la renovación de la carretera de Carrión por un montante de 382.000 euros.

Esta actuación completa la mejora de una vía que ya ha sido reformada en su tramo inicial, hasta la rotonda del AVE y que ahora continuará con el tramo que se inicia en este punto hasta el final del polígono industrial.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha detallado este acuerdo tomado en la reunión de la Junta de Gobierno Local y que estará subvencionado a través del plan extraordinario de obras de la Diputación Provincial. Una vez que se produzca , y que tras su próxima licitación tendrá un plazo de ejecución cercano a dos meses.

Por lo demás, Arroyo ha dado a conocer el resto de acuerdos entre los que destaca la aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas a personas celíacas e intolerantes al gluten, con una partida económica de 20.000 euros.

El portavoz municipal ha recordado que esta iniciativa fue planteada en el pleno municipal por el concejal no adscrito y ahora la pone en marcha el equipo de gobierno, con una ayuda máxima de 500 euros por persona.

Además, ha recibido el visto bueno a la convocatoria del Premio López Villaseñor de Artes Plásticas, en su 35ª edición, para el que se ha previsto un presupuesto de 21.500 euros

Zona de Bajas Emisiones

Entre los asuntos que recogía el orden del día de la Junta de Gobierno se encontraba también la tramitación del protocolo de actuación de la Zona de Bajas Emisiones ante episodios de contaminación. Arroyo ha explicado que finalmente el punto se ha retirado a solicitud del grupo municipal socialista, que ha pedido tiempo para poder estudiar su contenido.

"En aras del consenso" y en espera de "sus propuestas y aportaciones", el portavoz municipal ha asegurado que el equipo de Gobierno ha atendido la petición del PSOE.

El protocolo es un documento técnico que se encargará de determinar las actuaciones a adoptar ante posibles episodios de contaminación que, hasta el momento, ha asegurado Arroyo, no se han producido: "En este año no hemos tenido ningún episodio para poder activarlo".

El portavoz ha vuelto a reiterar la postura del consistorio para una Zona de Bajas Emisiones que no supone restricciones de acceso a los ciudadanos.