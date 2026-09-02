Almadén logra 19 minutos para cambiar de tren rumbo a Madrid: acusan a Renfe de "elevar los billetes un 125 %"

Las protestas de los vecinos de Almadén por el escaso tiempo para enlazar con los trenes hacia Madrid han dado sus frutos. Renfe ha modificado los horarios del servicio que sale de la estación de Almadenejos-Almadén y ha ampliado de uno a 19 minutos el margen que tienen los viajeros para cambiar de tren en Puertollano, aunque el Ayuntamiento denuncia ahora que el nuevo enlace de la mañana puede encarecer el viaje hasta un 125 %.

El cambio responde a una reivindicación que la comarca de Almadén llevaba semanas trasladando a Renfe. Hasta ahora, los pasajeros que viajaban hacia Madrid disponían de apenas un minuto para pasar del tren procedente de Almadenejos-Almadén al convoy que continuaba hacia la capital.

Ese margen provocaba que cualquier pequeño retraso hiciera prácticamente imposible completar el enlace. De hecho, el problema quedó patente el pasado 27 de julio, cuando numerosos vecinos que regresaban a Madrid perdieron en Puertollano el Avant que debía llevarles hasta la capital.

El tren procedente de Almadén llegó aquel día con unos tres minutos de retraso, pero el Avant no esperó a los viajeros y emprendió su marcha. Entre los afectados había numerosos jóvenes que regresaban de las fiestas patronales y que viajaban con los descuentos del programa Verano Joven.

De un minuto a 19 para cambiar de tren

El episodio llevó al Ayuntamiento a denunciar lo que calificó como un "maltrato sistemático" de Renfe hacia los vecinos de la comarca y a reclamar una solución para un enlace que consideraba inviable.

Ahora, Renfe ha modificado los horarios y ha ampliado hasta 19 minutos el tiempo disponible para realizar el transbordo en Puertollano. El Ayuntamiento considera que este margen resulta "mucho más razonable y asumible" para los usuarios y permite afrontar con mayor seguridad posibles retrasos del tren procedente de Almadén.

La alcaldesa de la localidad ha celebrado la modificación y ha destacado el papel de las movilizaciones vecinales para conseguirla. "Comprobamos que Renfe ha procedido a modificar el horario de forma que ahora el tiempo de enlace es de 19 minutos", ha señalado.

A su juicio, el cambio demuestra que "la protesta ciudadana es necesaria para corregir estas situaciones", aunque el Consistorio mantiene abiertas sus críticas a la planificación ferroviaria.

La otra cara de la nueva conexión

La mejora del tiempo de transbordo llega, sin embargo, acompañada de una nueva preocupación para el Ayuntamiento: el precio del enlace de la mañana hacia Madrid.

Según denuncia el Consistorio, hasta ahora los viajeros realizaban el enlace en Ciudad Real con trenes Avant, con un precio de 29,60 euros. Con la nueva programación, el trayecto pasa a realizarse con trenes AVE, cuyos billetes pueden situarse entre 52,35 y 66,65 euros en muchos días.

El Ayuntamiento calcula que este cambio puede suponer un incremento de hasta el 125 % respecto al precio anterior.

La alcaldesa considera que solucionar el problema de los horarios no debería implicar un encarecimiento de esta magnitud para los vecinos de una comarca que depende especialmente del transporte ferroviario para sus desplazamientos hacia Madrid.

Por ello, el Consistorio celebra que Renfe haya atendido la reivindicación sobre el tiempo de transbordo en Puertollano, pero reclama que las mejoras en las conexiones vayan acompañadas también de precios accesibles y asumibles para los viajeros.

La reivindicación de Almadén entra así en una nueva fase: después de conseguir que el enlace deje de depender de un margen de apenas un minuto, el Ayuntamiento centra ahora sus críticas en el coste que supone viajar hasta Madrid.