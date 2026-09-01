Arranca la Feria de Daimiel 2026 con una intensa programación para vivir "con alegría, respeto y convivencia"

Daimiel ya está de Feria. Después de semanas de preparativos y de una intensa programación previa, la ciudad ha cruzado este lunes esa frontera simbólica que cada 31 de agosto separa la espera de los días grandes.

Lo ha hecho con las calles llenas, música, peñas, familias enteras siguiendo el desfile y una Plaza de España pendiente del balcón del Ayuntamiento, desde donde el alcalde, Leopoldo Sierra, ha lanzado un mensaje que resumía el espíritu con el que desea que se vivan las fiestas: intensidad, alegría, respeto y convivencia.

Para Sierra, estos días tienen también mucho de regreso. "Una feria es también volver", señaló ante los vecinos congregados frente al Ayuntamiento, poniendo el acento en la posibilidad de recuperar encuentros, disfrutar nuevamente de las calles y las tradiciones y recibir a quienes tuvieron que marcharse y regresan estos días para reunirse con familiares y amigos.

El alcalde pidió a los daimieleños que participen en las actividades preparadas para las próximas jornadas y agradeció expresamente la implicación de quienes contribuyen a dar vida a las fiestas. Tuvo palabras para la Banda Municipal de Música, las asociaciones y peñas, las reinas y damas, el pregonero y los representantes de la entidad distinguida este año con la Medalla de Honor.

Sierra estuvo acompañado por la concejala de Festejos, Alicia Loro, y el resto de la Corporación Municipal, además del pregonero de la Feria y Fiestas 2026, Juan Vidal; los representantes de ADARF, Asociación Daimieleña de Adictos en Rehabilitación y Familiares, que ha sido reconocida este año con la Medalla de Honor Ciudad de Daimiel: Emilio Belmar y María Teresa Fernández Aparicio; y el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Cruces, Manuel Vicente López de la Nieta. Junto a ellos, las reinas y damas infantiles y juveniles han vivido desde una posición privilegiada una noche que difícilmente olvidarán.

Más de 350 personas para poner la Feria en marcha

El gran movimiento comenzó a las 20:00 horas en la calle General Espartero. Desde allí partió un desfile que reunió a algo más de 350 participantes y que fue creciendo en ambiente a medida que avanzaba por el centro de Daimiel.

Los gigantes y cabezudos abrieron una comitiva en la que participaron Amigos del Arte, el AMPA del CEIP La Espinosa, la Academia de Baile Amanecer, la peña La Garrota, la Chirigota Chin Chón y la Peña El Cencerro. A ellos se sumaron carrozas, autoridades, reinas y damas y la Banda Municipal de Música, encargada de poner banda sonora a un recorrido seguido por numerosos vecinos.

Los niños y niñas de Tu Voz Cuenta tuvieron también un papel destacado portando las banderas de Daimiel, España, Castilla-La Mancha y Europa, que más tarde volverían a cobrar protagonismo en el Estadio Municipal.

El desfile dejó imágenes muy reconocibles: música mezclándose con las conversaciones desde las aceras, confeti, familias esperando el paso de las carrozas y las peñas aportando el componente más desenfadado de una tarde en la que Daimiel comenzó definitivamente su Feria.

Un chupinazo diferente para una tradición intacta

La llegada a la Plaza de España condujo hacia uno de los instantes más esperados. Desde el balcón del Ayuntamiento, Sierra felicitó las fiestas antes de dar paso al tradicional chupinazo.

La imagen, sin embargo, tuvo este año una pequeña diferencia. No hubo mecha encendida desde el balcón. La pólvora se activó mediante un mando a distancia, una decisión adoptada para incrementar la seguridad ante la cantidad de personas que acompañan al alcalde en ese espacio.

Finalizada la jornada, Sierra reconocía que el nuevo sistema le había permitido vivir el momento con mayor tranquilidad por no tener la pólvora cerca, aunque también con unos segundos de incertidumbre hasta comprobar que el dispositivo respondía correctamente.

"En esta vida hay que priorizar la seguridad", defendió. El alcalde recordó que el balcón se encuentra lleno durante el chupinazo, con concejales, reinas y damas y numerosos invitados, y consideró que no tiene sentido mantener un riesgo evitable cuando existen sistemas que permiten conservar la tradición con mayores garantías.

El estruendo confirmó que todo había funcionado. Y la reacción de la plaza hizo el resto: la Feria estaba oficialmente en marcha.

El Ferial enciende sus luces

Desde el centro, la celebración se desplazó hasta el Parque de El Carmen, donde la comitiva protagonizó el tradicional corte de cinta antes del encendido del alumbrado del recinto ferial.

Las luces encendidas, las atracciones preparadas y el movimiento de público dejaron otra de las estampas que cada año anuncian que Daimiel ha entrado en sus días grandes. Pero todavía aguardaba uno de los momentos de mayor carga simbólica y espectacular de la noche.

El Estadio Municipal recibió a una multitud para el desfile de banderas y el posterior espectáculo piromusical. Veinte niños y niñas participaron en este tramo de la celebración portando los símbolos institucionales ante unas gradas y una pista prácticamente repletas. Ante la bandera de Daimiel, la Banda Municipal de Música interpretó 'Somos de Daimiel'. El estadio escuchó el himno local en pie y respondió al terminar con una fuerte ovación.

La formación dirigida por Pedro Sánchez-Valdepeñas cerró su participación con el pasodoble 'La Vereda', antes de que la música diera paso a la pólvora.

Doce minutos y medio mirando al cielo

El apagado de las luces concentró todas las miradas sobre el cielo. Comenzaba entonces un espectáculo piromusical que empleó alrededor de 40 kilos de pólvora durante doce minutos y medio, combinando fuegos artificiales y música ante un Estadio Municipal lleno.

Sierra destacó posteriormente la extraordinaria respuesta del público y consideró que esta propuesta se ha ganado ya un lugar propio entre los momentos más esperados de la inauguración.

"Es espectacular ver este estadio lleno hasta rebosar de gente disfrutando", reconoció. Para el alcalde, encontrar una respuesta semejante supone también una satisfacción para quienes llevan meses trabajando en la organización de las fiestas.

El primer edil extendió ese reconocimiento a la Delegación de Festejos y destacó la variedad de una programación concebida para diferentes generaciones, desde los espacios juveniles y de ocio hasta las propuestas para mayores, conciertos, actos tradicionales y celebraciones religiosas.

Su deseo para los próximos días es sencillo: que cada persona encuentre su manera de disfrutar de la Feria y que esta transcurra sin incidentes. "Que vivamos con alegría, con los familiares, con amigos, pero siempre desde el respeto y la convivencia", pidió.

Una Feria diferente para reinas y damas

La jornada inaugural se ha vivido también de una manera especialmente intensa desde la Corte de Honor. La reina juvenil, Paula Córdoba Núñez de Arenas, reconocía los nervios propios de afrontar unas fiestas que este año tendrán para ella un significado completamente diferente.

"Es una experiencia tan única y tan bonita" que, explicaba, la intención es aprovecharla juntas y disfrutar de todos los momentos que tienen por delante.

La reina infantil, María Pedrero Susmozas, y las damas han compartido igualmente los primeros actos de unas jornadas en las que su agenda será especialmente intensa. Las damas juveniles resumían entre risas uno de los momentos del desfile después de haber agotado prácticamente todo el confeti que llevaban preparado.

Su recomendación para los vecinos era clara: guardar fuerzas porque "ahora queda lo mejor" y participar todo lo posible antes de que llegue el momento de descansar.

La mirada puesta en la Virgen de las Cruces

La primera jornada abre ahora paso a uno de los días de mayor significado para Daimiel. Este martes, 1 de septiembre, festividad de la Virgen de las Cruces, la Patrona centrará buena parte de las miradas y de los actos.

Sierra ha animado a los vecinos a acompañarla y ha cerrado sus mensajes de estas primeras horas de Feria precisamente pensando en ella. Desde el balcón pidió que el manto de la Virgen de las Cruces proteja a Daimiel durante estos días.

Tras el espectáculo piromusical en el Estadio, el Auditorio Municipal ha tomado el relevo con Play Star 80 & 90, encargado de abrir la programación festiva de 'Daimiel en Concierto' con un viaje por algunas de las canciones más reconocibles de aquellas décadas.