Ciudad Real estrenará en septiembre el nuevo espacio gastronómico de Don Apolonio en el antiguo Hotel Almanzor

Ciudad Real contará desde el próximo viernes 18 de septiembre con un nuevo espacio gastronómico vinculado a la marca quesera Don Apolonio.

Así lo ha anunciado la propia empresa en una nota de prensa, en la que informa de la apertura de Alma Quesera Don Apolonio, un proyecto que ocupará las instalaciones del histórico Hotel Almanzor, en la capital provincial.

Según explica la compañía con sede en Malagón, el proyecto acumula más de 1.500 días de preparación y rehabilitación de las instalaciones.

La iniciativa pretende combinar la actividad gastronómica con la divulgación de productos y tradiciones vinculados a Castilla-La Mancha.

El espacio abrirá sus puertas inicialmente con diferentes áreas destinadas a la venta, la restauración y la celebración de actividades gastronómicas. La empresa señala que el complejo incorporará posteriormente una zona de alojamiento.

Tienda gourmet

La tienda de Alma Quesera Don Apolonio. Don Apolonio

Una de las principales áreas será la tienda gourmet, concebida por Don Apolonio como un espacio dedicado a la comercialización de productos artesanos.

El queso será el producto principal, con diferentes variedades y maduraciones, acompañado de una selección de vinos, aceites de oliva virgen extra, chacinas, conservas y otros productos.

Gastrobar

El proyecto contará además con un gastrobar, en el que Don Apolonio anuncia una oferta basada en cocina de producto. La propuesta incluirá tapas, tablas de quesos y maridajes, además de platos en los que los productos de la propia marca tendrán protagonismo.

Zona de gastrobar. Don Apolonio

La empresa plantea esta zona como un espacio de restauración y encuentro abierto tanto a visitantes como al público de Ciudad Real.

Catas, talleres y eventos

Otra de las áreas previstas será un espacio para eventos y catas. De acuerdo con la información facilitada por la compañía, acogerá actividades relacionadas con el mundo del queso y el vino.

Entre las propuestas anunciadas figuran catas guiadas por sumilleres y maestros queseros, maridajes, talleres culinarios y eventos privados y corporativos.

La intención de Don Apolonio es que el calendario de actividades comience coincidiendo con la apertura del establecimiento. Además, durante el primer fin de semana, la empresa anuncia la celebración de actividades con productores locales dirigidas a todos los públicos.

Hotel Almanzor

Alma Quesera se instalará en las instalaciones del histórico Hotel Almanzor, un establecimiento integrado en la memoria urbana de Ciudad Real y que ahora afronta una nueva etapa vinculada a la gastronomía.

La empresa asegura que la rehabilitación ha buscado conservar la identidad del inmueble al tiempo que incorpora un diseño contemporáneo para las nuevas funciones del espacio.

El proyecto se presenta así como una apuesta por recuperar el uso de unas instalaciones conocidas por varias generaciones de ciudadrealeños y transformarlas en un espacio de restauración, comercio y actividades gastronómicas.

Futuro apartahotel

Sin embargo, no estará completo con la apertura del 18 de septiembre. Don Apolonio contempla una segunda fase en la que se incorporará un apartahotel, volviendo a otorgar al antiguo Hotel Almanzor un uso hotelero.

Según explica la compañía, esta ampliación permitirá añadir alojamiento al conjunto y completar la oferta que pretende desarrollar en el recinto.