Cortes de tráfico en el centro de Ciudad Real por las obras de asfaltado de la calle Tinte: estas son las vías afectadas

El próximo martes 1 de septiembre comenzarán las obras de mejora y asfaltado de la calle Tinte de Ciudad Real, con una duración aproximada de unos cinco días laborables. La intervención provocará cortes totales de tráfico y restricciones de estacionamiento en distintos tramos de esta vía y calles colindantes.

Como ha informado el Ayuntamiento, los trabajos comenzarán a las 7 horas y se ejecutarán por fases con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad de la calle.

En una primera fase, las actuaciones se concentrarán entre la calle Alarcos y la plaza de la Provincia, donde se realizarán trabajos previos y de albañilería. Esta zona permanecerá completamente cerrada al tráfico y estará prohibido estacionar mientras se desarrollen las obras.

Después, se acometerá el asfaltado del tramo situado entre las calles Alarcos y Ciruela, que también estará cerrado al tráfico junto con determinadas vías colindantes.

El acceso de vecinos a sus domicilios y a establecimientos comerciales podrá autorizarse de forma excepcional cuando las condiciones de los trabajos lo permitan.

Las restricciones afectarán a la Avenida del Rey Santo, en el entorno de la Ronda de Ciruela y el Pasaje de la Pandorga; a la Avenida de La Mancha, en la confluencia de la Ronda de Ciruela y la calle Tinte; y a la calle Pozo Dulce, en el entorno de la Ronda de Ciruela y la calle Tinte.

No obstante, el Consistorio ha anunciado que se garantizará el acceso a los garajes siempre que sea posible. Excepcionalmente, los vehículos podrán salir en sentido contrario al habitual, siguiendo las instrucciones del personal de obra y la señalización provisional.

Autobús

Los trabajos también afectarán a las distintas líneas del servicio de autobús urbano. En las paradas que queden temporalmente fuera de servicio se instalará información indicando la parada alternativa.

Además, el Ayuntamiento recomienda a los conductores y usuarios de las vías afectadas que planifiquen sus desplazamientos con antelación.

"El Consistorio agradece de antemano la comprensión y colaboración de vecinos y usuarios ante unas actuaciones necesarias para la mejora y conservación de la vía y pide disculpas por las molestias que puedan ocasionarse", ha sentenciado.