Ciudad Real amplía el cheque bebé con una nueva partida de 12.000 euros para nacimientos y adopciones

La mejora de las infraestructuras urbanas y el respaldo a las familias y al bienestar animal han protagonizado los principales acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes.

Entre las novedades, destaca la adjudicación de las obras del paseo Carlos Eraña, una actuación que permitirá renovar este importante vial mediante una inversión cercana a los 250.000 euros. La empresa Decenia ejecutará el proyecto por un importe de 204.000 euros más IVA.

La intervención contempla el refuerzo del firme, la rehabilitación de los acerados, la mejora de los pasos de peatones existentes, la creación de nuevos itinerarios peatonales y la renovación de la señalización horizontal y vertical, con el objetivo de incrementar la seguridad y la accesibilidad de la zona.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha explicado que, una vez formalizado el contrato dentro de los plazos previstos por la normativa, la previsión municipal es que las obras puedan comenzar durante el próximo mes de septiembre.

Asimismo, ha enfatizado que se trata de una actuación muy demandada por los vecinos, fruto de la escucha de sus necesidades y del trabajo desarrollado por los servicios técnicos y el equipo de Gobierno.

En este sentido, ha afirmado que "entendemos que durante el mes de septiembre debería empezar esta obra tan demandada por los vecinos del paseo Carlos Eraña y que, gracias a la escucha activa de este equipo de Gobierno, a la voluntad política y al buen trabajo de los técnicos, podrá llevarse a cabo".

Otro de los asuntos aprobados ha sido la concesión de una subvención nominativa de 65.000 euros a la Asociación Gatómicas para continuar desarrollando el programa municipal de gestión ética de las colonias felinas, en cumplimiento de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

El portavoz ha recordado que este convenio permite desarrollar el método CER (captura, esterilización y retorno), además de garantizar la alimentación y el mantenimiento de los puntos autorizados, favorecer las acogidas y adopciones responsables y coordinar la labor del voluntariado que colabora en el cuidado de estos animales.

Más fondos para el cheque bebé

En materia de apoyo a las familias, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado una nueva partida de 12.000 euros destinada a las ayudas municipales por nacimiento o adopción, conocidas como cheque bebé. Con esta resolución, el importe tramitado desde el inicio de 2026 asciende ya a 85.000 euros.

Sobre esta línea de ayudas, Arroyo ha subrayado que el Gobierno municipal mantiene su compromiso con las familias de Ciudad Real y ha señalado que estas convocatorias reflejan el respaldo del Ayuntamiento a quienes inician o amplían su proyecto familiar.

Al respecto, ha manifestado que "es un síntoma y también una consecuencia del apoyo del equipo de Gobierno y, en definitiva, del Ayuntamiento a todos los vecinos de Ciudad Real y, por supuesto, a las familias".

Fuera del orden del día, el portavoz ha informado de la firma de un bando por parte del alcalde, Francisco Cañizares, mediante el que se invita a la ciudadanía a decorar balcones y fachadas con motivo de la festividad de la Virgen del Prado, con el objetivo de contribuir al ambiente festivo de la ciudad.