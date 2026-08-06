Ciudad Real desvela la extensa programación de su Feria 2026: conciertos, tradición y actividades para todos

Ciudad Real ha presentado sus ferias y fiestas en honor a la Virgen del Prado. Ayuntamiento de Ciudad Real

Ciudad Real ha presentado este jueves la programación de la Feria y Fiestas 2026 en honor a la Virgen del Prado pocos días antes del inicio de su semana grande.

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha asegurado que desde el equipo de Gobierno han trabajado "con mucha ilusión y con un objetivo claro: ofrecer una feria pensada para todos los públicos, participativa, accesible, inclusiva y de calidad, en la que cada vecino y cada persona que nos visite, encuentren actividades para disfrutar y compartir".

La edil popular ha subrayado que la programación de este año "crece en calidad, en participación y en propuestas para todas las edades, combinando nuestras tradiciones con nuevas iniciativas que enriquecen nuestras fiestas".

Sánchez ha invitado a los ciudadanos al próximo 14 de agosto, a las 19:00 horas. en el Centro Cultural Antiguo Casino, el nombramiento de Ciudadanos Ejemplares 2026 será, sin duda, uno de los momentos más emotivos junto al pregón, que pronunciará la periodista Laura Espinar.

Al cobetazo, le seguirá el desfile de gigantes y cabezudos y el encendido del ferial.

La Virgen del Prado, protagonista

Además de los actos y cultos organizados por la Real e Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora del Prado Coronada, la principal novedad de este año será la retransmisión en directo de la salida de la procesión del 15 de agosto a través de la Televisión Municipal de Ciudad Real (CRTV), a partir de las 20:00 horas. La iniciativa responde a la petición de personas mayores que no pueden salir de sus hogares.

Precisamente para este colectivo, el Ayuntamiento ampliará de cuatro a seis las tradicionales Noches en La Talaverana, con conciertos gratuitos en este escenario emblemático. El ciclo contará con las actuaciones de la Ofman (16 de agosto), Carmen Lorente (17), Ares (18), Pie y su Trupe (19), la orquesta La Clave (20) y Alfredo Lendrinos (21).

La programación infantil también crecerá este año. El concejal de Juventud e Infancia, Pau Beltrán, ha destacado que las actividades pasan de cuatro a cinco jornadas y que el presupuesto destinado a ellas se ha duplicado. Los Jardines del Prado acogerán, desde las 11:00 horas, un concurso de pintura (16), el musical de títeres Rastrillejo el Unicejo (17), una kermés (18), un espectáculo de magia de Carlos Rubio (19) y jornadas con hinchables y fiesta de la espuma (20 y 21).

Además, el Ayuntamiento volverá a habilitar la Ludoteca Feria y Fiestas en el Casino, un servicio gratuito de conciliación para niños de entre 3 y 12 años que funcionará del 14 al 22 de agosto, de 14:00 a 17:30 horas. El 18 de agosto se celebrará, además, el Día de la Infancia, con las atracciones al 50 % de su precio habitual.

Eventos musicales

La música volverá a ser uno de los grandes atractivos de la feria. El Auditorio Municipal La Granja acogerá los conciertos de Siloé (14 de agosto), La Guardia dentro del concierto de verano de Cope Ciudad Real (16), Antonio Orozco (19), Kream by Almava Ice (20) y Pablo Alborán (21).

La programación también llegará al Espacio Joven, con la actuación de Seguro de Excesos (13), y a la Caseta Joven de La Granja, por la que pasarán Ak-Sta (14), Fark Lamm (15), DJs locales (16), los tributos a Hombres G (17) y El Canto del Loco (18), Gran Klimotxada (19), Inmita Palmera (20) y Gianmarco Onestini (21).

La Banda de Música de la Agrupación Musical ofrecerá sus tradicionales conciertos en el Templete los días 15 y 22, mientras que el Quijote Arena volverá a acoger fiestas nocturnas a partir de las 22:00 horas. Como novedad, los jóvenes podrán adquirir allí las entradas para acceder a la caseta del ferial y evitar colas.

La oferta musical se extenderá además al Baile del Vermú en la Plaza Mayor, la ruta Mahouñaneos en la avenida Rey Santo y la plaza del Pilar, el Paseo del Prado —que se incorpora este año para reforzar la feria de día— y el tradicional tardeo del Torreón. A ello se sumarán las charangas, que recorrerán las calles los días 20 y 21 tras el vermú.

Festejos taurinos, competiciones deportivas

La afición taurina también tendrá varias citas importantes. El jueves 13 en el Casino, el crítico taurino Roberto García Minguillán protagonizará el pregón taurino. El domingo 16, a las 11:30 horas se inaugurará un espacio conmemorativo a la ganadería de Víctor y Marín en la puerta grande de la plaza. El martes 18, a las 20:00 horas, habrá un taller de tauromaquia; y el miércoles, a las 11:30 horas; se homenajeará al torero ciudadrealeño Víctor Puerto.

Programas taurinos en directo y tertulias en el Hotel NH para analizar las faenas de los protagonistas de los festejos programados, entre ellos, Daniel Luque, Samuel Navalón, Talavante, Roca Rey o Diego Ventura. Además, y coincidiendo con la celebración de los festejos taurinos, se habilitará una fan zone en el entorno de la plaza de toros desde las 15:00 horas.

El deporte también ocupa un lugar importante en la agenda. El concejal de este departamento, Pau Beltrán, destaca la programación de "17 eventos deportivos y 16 modalidades diferentes, entre ellas, balonmano, ajedrez, pesca, tiro con arco, tenis de mesa, petanca, vóley playa, béisbol, golf, orientación y baloncesto".

Mención aparte merece el LVII Concurso Hípico Nacional de Saltos que se celebrará en la Ciudad Deportiva Larache desde el martes 18 hasta el viernes 21.

La programación se completa con exposiciones en los museos municipales y visitas guiadas los días 15 y 22 de agosto por la mañana. Además, del 14 al 22 de agosto el recinto ferial contará con una hora sin ruido, de 21:00 a 22:00 horas, para favorecer la participación de las personas con sensibilidad sensorial.

Por otro lado, el Ayuntamiento habilitará un horario especial de autobuses entre la plaza de San Francisco y el recinto ferial, con salidas desde las 22:40 hasta las 03:20 horas.

Que la ciudad "viva la feria en la calle"

La edil de Festejos se ha referido a la programación como "unas fiestas que crecen en calidad y en participación" e invita a todos los ciudadrealeños y a quienes nos visiten, "a vivir intensamente estos días y a llenar las calles de alegría, convivencia e ilusión".

Mar Sánchez ha definido esta semana grande "como un motor económico para la ciudad" y ha manifestado que "estas son las fiestas que se merece una ciudad dinámica, acogedora y preparada para organizar grandes eventos como la nuestra, citas que van a reforzar su atractivo como destino cultural y de ocio".

La edil ha agradecido el trabajo de todos los servicios municipales, de las asociaciones, peñas, cuerpos de seguridad, Protección Civil y voluntarios. La programación al completo se puede consultar en la web municipal: www.ciudadreal.es.

Salinero, creadora del cartel

Por su parte, la autora del cartel anunciador, Rosa Salinero, ha agradecido al Ayuntamiento la confianza depositada en ella y la libertad creativa de la que ha dispuesto para diseñarlo. La pintora ciudadrealeña ha explicado que ha concebido "un cartel alegre y festivo" que le evoca su infancia.

La obra sitúa un caballito de feria en el eje central e incorpora elementos emblemáticos de la ciudad, como la Virgen del Prado, el Ayuntamiento, la Puerta de Toledo y varios globos, en una composición muy colorista con la que pretende animar a la ciudadanía a disfrutar de las fiestas.