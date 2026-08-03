La Pandorga 2026 acaba en Ciudad Real como una de las ediciones "más multitudinarias y exitosas" de los últimos años

La Pandorga de 2026 ha vuelto a llenar las calles de Ciudad Real y lo ha hecho con cifras récord. El Ayuntamiento estima que más de 29.000 personas participaron en los principales actos de la fiesta, una respuesta que lleva al equipo de Gobierno a calificar esta edición como una de "las más multitudinarias, participativas y exitosas de los últimos años".

Así lo ha asegurado este lunes la concejal de Festejos, Mar Sánchez, al hacer balance de unas celebraciones que, además de registrar una elevada participación, se han desarrollado sin incidencias de relevancia ya que los ciudadrealeños "saben disfrutar con responsabilidad y respeto".

En concreto, más de 10.000 personas participaron en el tradicional concurso de limoná, otras 3.000 lo hicieron en la zurra joven y más de 16.000 asistieron a los actos celebrados el 31 de julio, jornada grande de La Pandorga.

Mar Sánchez, concejal de Festejos de Ciudad Real. Ayto. Ciudad Real

"Se han superado las expectativas", ha afirmado la edil, quien ha atribuido el éxito a la "respuesta extraordinaria de la ciudadanía" ante una programación ampliada respecto a años anteriores.

Mar Sánchez también ha querido agradecer la implicación de peñas, hermandades, asociaciones y colectivos de la ciudad, cuyo trabajo considera "parte fundamental de La Pandorga".

A su juicio, la elevada participación confirma que la celebración "sigue consolidándose como una de las grandes citas festivas de Castilla-La Mancha" y demuestra que merece su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Hoteles casi llenos

Más allá del aspecto festivo, el Ayuntamiento también ha puesto el foco en el impacto económico de la celebración. Según ha destacado la responsable municipal de Festejos, La Pandorga ha vuelto a dejar una ocupación hotelera cercana al 100 %, además de un importante incremento de la actividad en la hostelería y el comercio local gracias a la llegada de miles de visitantes.

"La Pandorga no es solo una seña de identidad, sino que también constituye un importante motor económico, turístico y cultural para la ciudad", ha señalado Sánchez.

Precisamente, estos resultados, ha añadido, refuerzan el objetivo del Ayuntamiento de conseguir que la celebración obtenga el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La concejal considera que la fiesta reúne todos los requisitos para lograr esta distinción gracias a su "tradición, participación, singularidad, proyección y una implicación ejemplar de toda la ciudad".

25 toneladas de residuos

En su balance, Mar Sánchez también ha agradecido el trabajo desarrollado por el servicio municipal de limpieza durante los días grandes de la celebración.

El dispositivo especial desplegado entre el 30 y el 31 de julio permitió retirar alrededor de 25 toneladas de residuos de la vía pública y acumuló más de 565 horas de trabajo, facilitando que Ciudad Real recuperara la normalidad pocas horas después de finalizar los actos festivos.