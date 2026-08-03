Las entradas online para la feria taurina de Ciudad Real podrán comprarse sin gastos de gestión hasta el 9 de agosto

La empresa gestora de la plaza de toros de Ciudad Real, Eventos Mare Nostrum, ha eliminado de forma temporal los gastos de gestión en la compra online de entradas para la feria taurina de agosto. La medida estará vigente desde este lunes y hasta las 24.00 horas del próximo 9 de agosto con el objetivo de facilitar la adquisición de localidades mientras permanece cerrada la taquilla del Ayuntamiento por el periodo vacacional.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, la iniciativa pretende que los aficionados puedan comprar sus entradas desde cualquier lugar y sin asumir costes adicionales durante la semana en la que el punto de venta físico no presta servicio debido a las vacaciones del personal.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial de la plaza de toros de Ciudad Real, mientras que para cualquier consulta los interesados disponen del teléfono 628 84 93 59 y del correo electrónico habilitado por la organización.

La feria taurina de Ciudad Real se celebrará del 19 al 21 de agosto y supondrá, por segundo año consecutivo, el regreso de algunas de las principales figuras del toreo a la plaza manchega.

El ciclo arrancará el miércoles 19 de agosto, a las 19.30 horas, con una novillada con picadores en homenaje a Santiago Barrero San Román. Se lidiarán seis novillos de Toros de San Román para Adrián Reinosa, Javier Fernández y Aparicio Romero, estos dos últimos en su debut con picadores.

Un día después, el jueves 20 de agosto, tendrá lugar una corrida de toros con reses de Arauz de Robles para Víctor Puerto, que se despedirá de la afición de Ciudad Real, junto a Daniel Luque y Samuel Navalón.

La feria concluirá el viernes 21 de agosto con una corrida mixta en la que el rejoneador Diego Ventura lidiará dos toros de Guiomar Cortés de Moura, mientras que Alejandro Talavante y Roca Rey se enfrentarán a cuatro toros de Victoriano del Río-Toros de Cortés.