La Diputación de Ciudad Real defiende su negativa a enviar bomberos La Mierla y acusa a Guadalajara de no usar sus medios

La Diputación de Ciudad Real ha elevado este viernes el tono de la confrontación con el Gobierno de Castilla-La Mancha por la decisión del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de no desplazar efectivos al incendio de la Sierra Norte de Guadalajara.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, ha rechazado las acusaciones de falta de solidaridad lanzadas desde la Junta y el PSOE y ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, una rectificación pública y disculpas por unas declaraciones que considera "falsas e injustificadas".

En rueda de prensa, Zarco ha asegurado que el Ejecutivo provincial afronta la polémica con "profunda estupefacción" y ha defendido que la decisión del SCIS ha respondido exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad, frente a lo que ha calificado como "falsedades y ruido partidista".

La portavoz ha acusado al Gobierno autonómico de intentar desviar la atención sobre la gestión del incendio de Guadalajara, al que ha definido como el segundo mayor del siglo en España, responsabilizando a otras administraciones.

"Deficiencias en el operativo"

En este sentido, ha considerado "intolerable" e "indecente" que se utilice una catástrofe medioambiental para buscar culpables fuera de la Administración competente. Además, ha sostenido que las informaciones conocidas en las últimas horas evidencian, a su juicio, deficiencias en la coordinación del operativo autonómico.

Como ejemplo, ha señalado que permanecieron sin utilizarse medios de la Diputación de Guadalajara ubicados en Alovera, entre ellos camiones, motoniveladoras y vehículos con cubas de agua, pese a su cercanía al incendio.

También ha indicado que un retén del Infocam con base en Piedrabuena (Ciudad Real) no fue movilizado hasta la madrugada del día anterior.

Zarco ha insistido en que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, no mantuvo contacto con miembros del Gobierno regional y que la única comunicación se produjo entre el presidente del SCIS y la Junta. Tras analizar la situación con los mandos operativos, se decidió mantener todos los efectivos en la provincia para evitar dejar desprotegido el territorio en un contexto de riesgo extremo de incendios.

La portavoz ha recordado que el Centro Operativo Regional de Incendios Forestales remitía diariamente avisos a los ayuntamientos alertando del elevado riesgo existente en toda la provincia, circunstancia que, según ha explicado, obligaba a preservar la capacidad de respuesta del Consorcio.

Asimismo, ha defendido que el SCIS atraviesa una situación condicionada por la falta de efectivos acumulada durante años debido al bloqueo de convocatorias de personal, una situación que, según ha dicho, el actual equipo de Gobierno está corrigiendo de forma progresiva.

Zarco también ha recalcado que todas las decisiones del Consorcio se adoptan bajo criterios "técnicos, operativos y de seguridad", y nunca políticos. Ha recordado que durante los últimos días los bomberos provinciales han intervenido en incendios registrados en Huertezuelas, Picón, Hinojosas de Calatrava, Puertollano y Retuerta del Bullaque junto a efectivos del Infocam.

Confrontación con el PSOE

Las explicaciones de la Diputación llegan después de que dirigentes socialistas volvieran a cargar contra la decisión de no enviar bomberos al incendio de Guadalajara.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado en la red social X que, mientras Ciudad Real recibe ayuda de otras provincias para combatir sus propios incendios, el presidente de la Diputación "sigue sin ofrecer sus medios a ningún otro incendio".

Además, ha acusado al dirigente provincial de intentar "esconder su indolencia" con la difusión de un vídeo en el que aparecen vehículos de otra diputación parados y ha afirmado que el PP "se niega a ayudar" mientras otros profesionales trabajan "con la frente llena de sudor negro de las llamas".

Mientras que Ciudad Real está recibiendo la solidaridad de otras provincias españolas para apagar sus fuegos, su incomprensiblemente todavía Presidente de la Diputación, sigue sin ofrecer sus medios a ningún otro incendio.



Sin embargo, sin ningún tipo de vergüenza, quiere… https://t.co/xBuEyzQ5WM — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) July 24, 2026

En la misma línea, el presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora, ha reprochado al PP haber optado por "grabar un vídeo" en lugar de enviar una dotación de bomberos, al considerar que se está utilizando la "demagogia" y el "histrionismo" como arma política en plena emergencia.

Mora ha ido más allá y ha sostenido que el presidente de la Diputación de Ciudad Real antepuso "su ideología" a los intereses de los ciudadanos de Guadalajara, por lo que ha reclamado al líder regional del PP, Paco Núñez, que exija la dimisión inmediata de Miguel Ángel Valverde por considerar que actuó de forma "insolidaria".