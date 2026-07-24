Abre 'La Almazara del Marqués' en Viso del Marqués, el décimo establecimiento de la Red de Hospederías regional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este viernes el acto de apertura de 'La Almazara del Marqués', la nueva hospedería de Viso del Marqués (Ciudad Real).

Page ha anunciado que la Red de Hospederías incorporará "a la vuelta del verano" el Palacio de Claverías de Aldea del Rey (Ciudad Real) y "a la vuelta de un año estará en Villanueva de los Infantes, con un proyecto muy amplio, sobre las obras ya iniciadas en el Convento de Santo Domingo".

Asimismo, se ha referido al buen ritmo de los trabajos en Riópar o Elche de la Sierra, que se sumarán en el futuro a la red en la provincia de Albacete.

'La Almazara del Marqués' JCCM

Durante la inauguración, Page ha estado acompañado por el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la delegada de la Junta en esta provincia, Blanca Fernández; la alcaldesa del municipio, Fátima Victoria Ginés; y por los responsables de Cantueso, la empresa que gestionará la hospedería.

21 millones en inversiones

Por su parte, Patricia Franco ha apuntado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está movilizando más de 21 millones de euros en inversiones para la ampliación de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.

"Hoy es un día de celebración para todos los vecinos de Viso del Marqués, por la recuperación de un espacio muy querido que debe servir de reclamo para todas aquellas personas que cruzan nuestro país de centro a sur", ha expresado.

'La Almazara del Marqués' JCCM

Por último, ha detallado que en el proyecto de rehabilitación de esta hospedería el Ejecutivo autonómico ha invertido cerca de 900.000 euros.