Ya a la venta las entradas sueltas para la Feria Taurina más esperada del verano en Ciudad Real: todos los detalles

Los aficionados a los toros ya pueden adquirir desde este lunes las entradas sueltas para la Feria de la Virgen del Prado de Ciudad Real, uno de los ciclos taurinos más destacados del verano en Castilla-La Mancha, que reunirá a primeras figuras como Diego Ventura, Andrés Roca Rey y Alejandro Talavante, además de acoger la despedida de los ruedos de Víctor Puerto en la plaza de su tierra.

Tras el periodo de renovación y venta de abonos, la empresa Eventos Mare Nostrum ha abierto la venta de localidades tanto de forma presencial, en la taquilla habilitada en la trasera del Ayuntamiento de Ciudad Real, como a través de la web oficial www.torosciudadreal.es.

El serial taurino se desarrollará entre el 19 y el 21 de agosto, aunque contará con un prólogo el próximo 26 de julio, coincidiendo con las fiestas de la Pandorga, cuando se celebrará la final del II Certamen "José Ruiz Calatraveño" para novilleros sin caballos.

Plaza de toros de Ciudad Real. Marenostrum

El plato fuerte de la feria llegará el 21 de agosto con una corrida mixta que reunirá al rejoneador Diego Ventura y a los diestros Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, que lidiarán reses de las ganaderías de Guiomar Cortés de Moura y Victoriano del Río.

Programación

Un día antes, el 20 de agosto, la emoción estará marcada por el adiós de Víctor Puerto. El torero ciudadrealeño hará el último paseíllo de su carrera en la plaza de toros de Ciudad Real acompañado por Daniel Luque y Samuel Navalón, triunfadores de las dos últimas ediciones de la feria, para enfrentarse a una corrida de Arauz de Robles.

La programación arrancará el 19 de agosto con una novillada con picadores en la que se lidiarán reses de Toros de San Román. El festejo servirá además para rendir homenaje al joven ganadero Santiago Barrero San Román, fallecido trágicamente hace unos meses durante un festejo popular.

Cartel de los festejos taurinos de Ciudad Real. Marenostrum

La apuesta por los jóvenes valores se completará el 26 de julio con la final del Certamen "José Ruiz Calatraveño", destinado a novilleros sin caballos, una cita con la que la empresa organizadora y las instituciones ciudadrealeñas pretenden seguir impulsando el futuro de la tauromaquia.

Las entradas pueden adquirirse desde este lunes por internet y también en la taquilla habilitada en la trasera del Ayuntamiento. Además, los días de festejo estarán disponibles en las taquillas de la plaza de toros desde las 10:00 horas y de forma ininterrumpida hasta el inicio de cada espectáculo.