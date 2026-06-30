El incendio de Huertezuelas entra en fase de estabilización y sus vecinos podrán volver a sus casas en las próximas horas
Los trabajos de extinción llevados a cabo durante la noche han resultado positivos. Las llamas se han llevado por delante unas 400 hectáreas de terreno.
Más información: Un incendio forestal de Nivel 2 obliga a desalojar a unos 60 vecinos de Huertezuelas, pedanía de Calzada de Calatrava
El incendio que se ha declarado este lunes muy cerca de Huertezuelas, pedanía de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), se encuentra en fase de estabilización y está previsto que las próximas horas los 60 vecinos que han sido evacuados y han pasado la noche en el polideportivo de Viso del Marqués puedan regresar a sus viviendas.
Así lo ha confirmado la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, en unas declaraciones a Radio Castilla-La Mancha en las que después de asistir a la primera reunión de la mañana para valorar la evolución de las llamas, ha asegurado que "de los tres escenarios que nos planteábamos ayer, estamos en el más positivo".
Y es que las labores de extinción de los efectivos del Infocam durante toda la noche han permitido que el flanco que avanzaba hacia el caso urbano de Huertezuelas y que era el que más preocupaba, haya sido controlado y el incendio se encuentre próximo a su perimetración gracias al trabajo de maquinaria pesada que se ha trasladado desde las provincias de Cuenca y Albacete.
Además, desde las 8:30 horas, se ha reanudado el trabajo de los medios aéreos. En concreto, sobre la zona afectada trabajan ahora mismo 11 medios -dos de ellos aéreos- y 42 trabajadores del Plan Infocam.
Una noticia halagüeña que salvo cambio radical de la situación, permitirá que en las próximas horas los vecinos evacuados puedan regresar de nuevo a sus casas después de una noche marcada por la incertidumbre y la angustia.
Unas 400 hectáreas afectadas
A falta de un cálculo más exacto, García Ríos ha calculado que la superficie afectada ronda las 400 hectáreas de un paraje muy querido por los vecinos y de alto valor natural. "Una joya natural y cinegética", según lamentaba la propia alcaldesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha pocas horas después de que se declarase el incendio.
Respecto a las posibles causas, han apuntado que todavía es pronto para vaticinar una hipótesis pero que todos los indicios apuntan a una situación "natural" que se ha producido muy cerca de una casa rural.
El fuego se detectaba a las 14.36 horas por parte de un vigilante fijo, pero el rápido avance de las llamas provocaba la declaración del Nivel 2 de emergencia alrededor de las 19.30 horas y la necesidad de llevar a cabo la evacuación de la pedanía. Este nivel se decreta ante una situación de emergencia provocada por un incendio forestal que en su evolución previsible puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal.
ACTUALIZACIÓN 🔥 #IFCalzadadeCalatrava en #CiudadReal:— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) June 29, 2026
🚨 Nivel 2
Cortes de carretera: CR-P 5041 y CR-5043
📍 Habilitado el polideportivo de #VisodelMarqués para acoger a la población que pase la noche fuera de sus casas #IIFF #LaPrevenciónSalva
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El fuego también ha provocado el corte de las carreteras CR-P-5041 y CR-5043, y desde su inicio ha conllevado la movilización de 62 medios -12 de ellos aéreos- y 269 personas.