Los usuarios de AVE Ciudad Real piden una solución al quedarse fuera del Abono Transporte de Madrid

Los asociación de usuarios AVE de Ciudad Real ha lamentado la decisión de la Comunidad de Madrid de restringir el acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-Personal) a empadronados en la región o municipios incluidos en los acuerdos firmados con Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Este colectivo ha emitido un comunicado en el que explican que "esta decisión afecta directamente a miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha que, pese a residir fuera de la Comunidad de Madrid, desarrollan de manera habitual y continuada su actividad laboral en la región" contribuyendo "diariamente al desarrollo económico de Madrid" y que "utilizan de forma recurrente la red de transporte público para desplazarse a sus centros de trabajo".

Según un sondeo realizado entre sus asociados, aseguran que el 55% de ellos emplea la Tarjeta de Transporte Público para la adquisición de abonos mensuales, una circunstancia que "pone de manifiesto la importancia que este instrumento tiene para quienes realizan desplazamientos recurrentes".

Por ello, instan a la Comunidad de Madrid, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al resto de instituciones competentes a "abrir una vía de diálogo que permita alcanzar un convenio o acuerdo de colaboración que garantice un tratamiento equitativo para estos usuarios habituales del transporte público madrileño".

En este sentido, valoran "positivamente" que las administraciones se hayan puesto a trabajar en fórmulas que permitan garantizar el acceso a la TTP-Personal a estudiantes universitarios no empadronados mediante mecanismos específicos de acreditación y consideran oportuno que este mecanismo "debería contemplarse igualmente para los trabajadores que acrediten una actividad laboral continuada en la Comunidad de Madrid".

"Entendemos que las ayudas y bonificaciones asociadas al transporte público madrileño se financian, en gran medida, con los recursos aportados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, corresponde a las administraciones velar por un uso adecuado de esos fondos públicos. No obstante, consideramos igualmente que los trabajadores que se desplazan diariamente desde otras comunidades autónomas para desarrollar su actividad profesional en Madrid contribuyen de forma directa al crecimiento económico, la competitividad y la generación de riqueza de la región", reiteran.

Cambio de condiciones

Desde el pasado 15 de junio, el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid ha reducido la expedición de la TTP-Personal a personas que estén empadronadas en la región y en poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León recogidas en los convenios bilaterales entre comunidades.

Esta tarjeta de abono transporte, que es nominal e intransferible, está dirigida a todos los usuarios en general y es la opción estándar para los usuarios que superan los 7 años.

En ella se pueden cargar billetes vinculados a una persona concreta como los abonos 30 días o se gestionan descuentos por edad, familia numerosa o discapacidad. También permite cargar billetes no personales.

En el caso de Castilla-La Mancha, la expedición quedará supeditada a la acreditación de la condición de residente los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 recogidas en el convenio suscrito entre ambas regiones.

Las poblaciones de Castilla-La Mancha incluidas en la zona E1 son: Alameda de la Sagra, Alovera, Añover del Tajo, Azuqueca de Henares, Borox, Cabañas de la Sagra, Camarena, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Ciruelos, Cobeja, El Casar, El Viso de San Juan, Esquivias, Guadalajara, Illescas, Méntrida, Mesones (El Casar), Numancia de la Sagra, Ontígola, Palomeque, Pantoja, Pioz, Pozo de Guadalajara, Seseña, Seseña Nuevo (Seseña), Torrejón del Rey, Uceda, Ugena, Urbanización Calalberche (Santa Cruz de Retamar), Urbanización Calypo Fado (Casarrubios del Monte), Valdenuño-Fernández, Valmojado, Ventas de Retamosa, Villaluenga de la Sagra, Yeles, Yuncler y Yuncos.

Las poblaciones de Castilla-La Mancha incluidas en la zona E2 son: Ajofrín, Albares, Aldea en Cabo, Almoguera, Almorox, Arcicóllar, Argés, Azucaica (Toledo), Bargas, Belinchón, Burguillos de Toledo, Camarenilla, Casa de Uceda, Chozas de Canales, Cobisa, Dosbarrios, El Cubillo de Uceda, Escalona, Fuensalida, Fuentes de la, Alcarria (Brihuega), Gerindote, Guadamur, Huerta de Valdecarábanos, La Guardia, La Torre de Esteban Hambrán, Layos, Lominchar, Magán, Maqueda, Matarrubia, Mocejón, Mondéjar, Nambroca, Noblejas, Novés, Ocaña, Olías del Rey, Paredes de Escalona, Portillo de Toledo, Quismondo, Recas, San Joaquín (Illana) / Urb. El Ballestar, Santa Cruz de la Zarza, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, Santo Domingo-Caudilla, Taracena (Guadalajara), Tarancón, Toledo, Torija, Torrijos, Trijueque, Urbanización San Sebastián (Villamiel de Toledo), Valdenoches (Guadalajara), Villamiel de Toledo, Villarrubia de Santiago, Villaseca de la Sagra, Villatobas, Viñuelas, Yepes, Yunclillos y Zarza de Tajo.