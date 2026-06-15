Ciudad Real reforzará sus servicios públicos con 266 trabajadores procedentes de tres planes de empleo

El Ayuntamiento de Ciudad Real va a incorporar este verano a 266 trabajadores procedentes de tres planes de empleo que reforzarán las plantillas municipales y los servicios públicos gracias a una inversión total de 2,3 millones de euros.

De estos trabajadores, 197 proceden del Plan de Empleo impulsado por la Junta de Comunidades, 16 del extraordinario lanzado por la Diputación Provincial y 53 más de uno propio que ha puesto marcha el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (Impefe) del Ayuntamiento de Ciudad Real.

La concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, ha explicado este lunes en rueda de prensa que el Ayuntamiento solicitó 235 plazas para el programa de Apoyo Activo al Empleo financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de las que le concedieron 197.

De esta manera, ha explicado cómo cuando vieron que 38 plazas no salían adelante, "nos pusimos a buscar alternativas, sumar recursos y activar soluciones propias" para dar cobertura a estos trabajadores.

Una de esas soluciones ha sido ese plan de empleo propio impulsado por el Impefe que permitirá la contratación de 53 personas para las Escuelas Municipales de Verano, dependientes de la concejalía de Educación. La responsable de esta área, MaríaJosé Escobedo, ha explicado que esta vez “se van a desarrollar en los centros educativos Don Quijote y Ferroviario con cerca de 3.000 plazas, 500 más que el año pasado, con un horario de 8:30 a 14:00 horas".

"Una vez más, donde no llega la Junta de Comunidades llegamos nosotros con el comedor escolar ofertando plazas y becas para el mismo”, ha reivindicado.

Además, y en este caso con la financiación de la Diputación Provincial, también se va a implementar un plan de empleo de refuerzo para el servicio de limpieza viaria que permitirá la contratación de 16 personas más durante 6 meses para la realización de estas tareas.

En concreto, el Programa de Apoyo Activo al Empleo cuenta con una inversión de 2 millones de euros (1.217.000 por parte de Junta de Comunidades y 785.000 de la Diputación Provincial), a los que hay que sumar 179.511 financiados por la Diputación Provincial para el refuerzo de limpieza viaria, y los 165.000 que aportará el propio Ayuntamiento de Ciudad Real para las Escuelas de Verano.