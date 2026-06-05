Transportes destinará 952 millones a mejorar la peligrosa carretera entre Santa Amalia (Badajoz) y Ciudad Real

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde de forma provisional al estudio informativo para el acondicionamiento de la carretera N-430 (de Badajoz a Valencia por Almansa) entre Santa Amalia (Badajoz) y Ciudad Real, con un presupuesto de 952 millones de euros.

Ahora, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se someterá a información pública. Cabe recordar que se trata de un punto negro de la red de carreteras española, donde han fallecido medio centenar de personas en la última década.

El proyecto contempla actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial, la funcionalidad y la calidad del servicio de uno de los principales corredores transversales del oeste peninsular.

En concreto, la actual carretera convencional se convertirá en una carretera 2+1 de altas prestaciones. Será ejecutando variantes de nuevo trazado en puntos como travesías de población, mediante el acondicionamiento de la carretera existente en el resto del trazado, permitiendo su transformación en autovía.

Carretera 2+1

El tipo de carretera 2+1 responde al más alto estándar de calidad, ya que establece una serie de características como el diseño de todos los nudos a distinto nivel, control total de accesos, velocidad de 100 km/h y previsión de espacio libre entre ambos sentidos compatible con una futura separación física entre ambos sentidos.

En concreto, el trazado se ha dividido en 12 tramos, con un presupuesto conjunto de 952 millones de euros y una longitud total de 201,3 kilómetros.

En definitiva, se mejorará la fluidez de la circulación, la seguridad vial y reforzará la conectividad territorial.