Manuel Juliá, director de Fenavin: "Otras ferias nos van copiando todos los sistemas, pero seguimos innovando"

Manuel Juliá, director de Fenavin, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Fenavin Match ha cerrado sus puertas a las 15 horas de este miércoles tras un día y medio de reuniones, negocios y sonidos de las copas brindando por la calidad de los vinos de las más de 350 bodegas y cooperativas que han estado presentes.

Un encuentro, que ha tenido lugar en el Pabellón Ferial de Ciudad Real (Ifedi), nacido para cubrir el "apagón" de la Feria Nacional del Vino (Fenavin), que es bianual, y que "ha llegado para quedarse tras dejar unas sensaciones muy positivas".

Así lo ha expresado el director de Fenavin, Manuel Juliá, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el estand de este medio en la feria, en la que ha reconocido que Fenavin Match forma parte de la estrategia para competir con otros eventos relacionados con el sector del vino que son anuales.

Manuel Juliá, director de Fenavin, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Pregunta. ¿Qué es Fenavin Match?

Respuesta. Fenavin Match es una experiencia única que no existe en otro lugar. Fenavin se celebra cada dos años y, aunque tiene un poder de marca muy grande, teníamos que competir con ferias anuales. Eso nos hacía daño, por lo que surgió la idea de poner en marcha un evento complementario.

Aquí eliminamos todo lo que no es negocio, para ir a lo directo y lo concreto. Los estands los hemos convertido en despachos, instauramos una galería del vino como lugar idóneo para catar vinos y desarrollamos el programa 'Contacte Con', para que los compradores generen reuniones con las empresas.

Nuestro objetivo es favorecer estos encuentros. Hemos puesto en marcha un sistema llamado 'Contacto Directo', a través del cual añadimos un código QR a los vinos para que ese comprador lo escanee y pueda pedir cita con una empresa, para evitar interrupciones durante las reuniones. Ha funcionado de forma espectacular.

P. ¿Cómo ayuda Fenavin al sector castellanomanchego y ciudadrealeño del vino?

R. En cualquier feria del mundo, nuestros vinos no suelen tener una posición preeminente. Si vas a ProWein, te das cuenta que no hay un porcentaje de vinos castellanomanchegos acorde con nuestra producción, que es el 50 % de España. Hay una falta de sintonía entre la producción y el valor comercial.

"Fenavin pone a Castilla-La Mancha en una posición de crecimiento, innovación y creatividad obligada".

Nosotros establecemos una preeminencia de nuestras bodegas, tanto de Ciudad Real como de Castilla-La Mancha. Predeterminamos que lo nacional nunca supere el 50 % con respecto a la región. Esto es muy beneficioso para esta tierra.

Fenavin es muy importante para miles de compradores del mundo que llevan 25 años viniendo. Hemos conseguido se lleven la idea de que Castilla-La Mancha es el Centro Nacional Español Comercial del Vino.

En esta feria aumenta nuestro valor y nuestra capacidad comercial, con todos nuestros vinos compitiendo con grandes bodegas, lo que también las obliga a exigirse. Lo explico muy bien con el tenis, porque tengo un amigo que juega muy bien y yo soy un jugador normal. Me fui a unas vacaciones y pasé 15 días jugando con él todos los días, lo que hizo que cuando volviera yo ganara a todos mis amigos.

En definitiva, Fenavin pone a Castilla-La Mancha en una posición de crecimiento, innovación y creatividad obligada.

Manuel Juliá, director de Fenavin, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

P. Fenavin Match acaba de cerrar sus puertas. Hágame un balance en caliente.

R. El balance es muy positivo. Los números estarán claros más adelante, pero creo que ha habido un número importante de reuniones producidas, sumando las ya agendadas y las que se han generado aquí.

No tengo el dato, pero entiendo que superaremos las 3.000 y pico. Teniendo en cuenta que es una feria de 300 bodegas, obtenemos una media de 10 reuniones por bodega.

"Las bodegas me han dicho que con una inversión pequeña han tenido una rentabilidad bastante alta en Fenavin Match".

P. ¿Qué sensaciones le han transmitido los empresarios y bodegueros?

R. He hablado con 40 bodegas. No me gusta ser presuntuoso porque soy de los que prefiere ganar 7-3 que 10-0 porque es más creíble. Ninguna bodega me ha manifestado planteamientos de duda todavía, de cara a resolverlos en próximas ediciones.

Todos me han dicho que el formato les viene genial y que con una inversión pequeña han tenido una rentabilidad bastante alta.

P. ¿Habrá por tanto más ediciones? ¿Fenavin Match ha llegado para quedarse?

R. Yo pienso que sí. Y las manifestaciones que he podido escuchar del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, van en este sentido.

P. Como me ha comentado, en los últimos tiempos han surgido otras ferias como la Barcelona Wine Week. ¿Cuál es la estrategia de Fenavin?

R. Por mucho que se copie, una cosa es ser original y otra es ser la copia. A nosotros nos han copiado todos los sistemas. Hay cosas que no existían en las ferias a nivel general y ya existen, como la llamada de compradores o el buscador de negocios. Pero me parece positivo que desde Castilla-La Mancha, que siempre se nos considera como un vagón que remolcas, seamos líderes en creatividad y en gestión de ferias.

Cuando empezamos, había una feria de vino en Madrid y otra en Barcelona y tras tres o cuatro ediciones de Fenavin desaparecieron las dos. Nosotros ya tenemos experiencia en esto. Como seguiremos manteniendo nuestra creatividad, siempre vamos a estar delante creando cosas nuevas.

En la práctica, no nos ha hecho daño. En Fenavin 2025 estaban los ocho pabellones del Ifedi llenos, por lo que no hay posibilidad de crecimiento, sino de mejora a nivel de imagen. Y los compradores ya tienen en su agenda cambiar y modernizar sus portafolios de vinos en Fenavin.

Manuel Juliá, director de Fenavin, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

P. ¿Vienen directamente de estas ferias a pasear por Fenavin y copiar sus ideas?

R. Hay imágenes. La feria de Madrid es una copia de imagen de la nuestra. Es cuestión de entrar en su web y verlo.

Siempre hemos tenido visitantes de otras ferias para ver cómo funcionamos y lo que han visto que va bien, lo han copiado. Lo que pasa que nosotros seguimos innovando cada año.

P. Para terminar, ¿qué le diría al comprador para que tenga claro que debe estar presente en Fenavin?

R. Merece la pena venir a Fenavin porque hará en dos o tres días el trabajo de un año. Para elegir un vino, un comprador ve previamente que la producción encaja con lo que necesita, los precios, las variedades… Aquí puede catarlos, decidir lo que necesita y llegar a las bodegas seleccionadas para negociar. Fuera de Fenavin tendrían que visitar esas bodegas presencialmente.