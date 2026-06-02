Arranca Fenavin Match con 350 bodegas y 200 compradores internacionales: "Complementa a la Feria Nacional del Vino"

Fenavin Match ha abierto sus puertas este martes en el Pabellón Ferial de Ciudad Real (Ifedi) para "complementar" a la Feria Nacional del Vino (Fenavin) y para "mantener activo el negocio vinícola" durante los años en los que no hay celebración.

Un encuentro centrado en los encuentros empresariales, con una duración de dos días, que reúne a unas 350 bodegas y cooperativas nacionales, la mitad de Castilla-La Mancha, y a más de 250 compradores, unos 200 de hasta 49 países distintos.

A la inauguración han asistido el presidente de la Diputación y presidente de Fenavin, Miguel Ángel Valverde; la responsable política de la feria y vicepresidenta de la Diputación, Sonia González; el director de Fenavin, Manuel Juliá; y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; además de otros responsables institucionales.

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real.

"Hasta hace pocos años, Fenavin estaba sola, pero todo evoluciona y había que renovarse. No podíamos mantener el apagón comercial de Fenavin -que se celebra cada dos años- durante los años en los que no se celebra", ha expresado Valverde.

El presidente ha destacado el impulso de la influencia de la provincia en el sector, ya que ha pasado de exportar vino por algo más de 80 millones de euros a comienzos de siglo a superar actualmente los 400 millones. Y ha subrayado que el vino representa el 11 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia.

Una evolución que ha achacado a Fenavin y al "esfuerzo" de las bodegas por "modernizarse, ganar calidad y abrir nuevos mercados".

"Fenavin Match mantiene la vocación de Fenavin como feria abierta a todos los territorios y el vino es una oportunidad económica, pero también para conocer esta provincia. Esta edición será la primera de muchas", ha sentenciado.

Inauguración de Fenavin Match.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Sonia González, ha detallado que Fenavin Match ha nacido para dar continuidad durante todo el año a la capacidad comercial de la Feria Nacional del Vino. "Una feria bienal como Fenavin no puede limitar su impacto a los años en los que se celebra", ha indicado, a la vez que ha puesto en valor que esta primera edición ha superado las previsiones pese a la complejidad del mercado internacional.

Una impresión que también ha compartido el director de Fenavin, Manuel Juliá, que ha definido a esta feria como "una estrategia complementaria, no sustitutiva" de Fenavin. Además, ha apuntado a la "creatividad y la innovación" como la herramienta más útil para competir en un mercado difícil.

Inauguración de Fenavin Match.

Por último, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha agradecido a la Diputación la puesta en marcha de la iniciativa y ha destacado que Fenavin "es un motor vivo que sigue evolucionando para reforzar el papel de Ciudad Real como referencia del vino español".

Galería del Vino

Una de las principales novedades de la primera edición de Fenavin Match es la Galería del Vino, un espacio en el que las bodegas muestran sus referencias para que los compradores puedan catarlas de forma ordenada y seleccionar aquellas que más se ajustan a sus intereses.

Tras esta primera toma de contacto, los profesionales pueden iniciar conversaciones directamente con las bodegas y avanzar en posibles acuerdos de compraventa.

Inauguración de Fenavin Match.

El comprador puede probar los vinos, identificar las referencias que le interesan y, si alguna encaja con su mercado, dar el siguiente paso con la bodega correspondiente dentro del propio recinto ferial.

Además, esta primera edición cuenta con otras características como el programa 'Contacto Directo', una herramienta que permite a los compradores comunicarse con las bodegas a través de un código QR.

Un sistema para enviar un mensaje al bodeguero para solicitar una reunión o ampliar información sobre un vino determinado, reforzando el carácter práctico y comercial de la feria.