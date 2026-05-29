El SCIS Ciudad Real publica su Oferta de Empleo Público 2026 con 25 plazas: estas son todas las vacantes

La Asamblea General del Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, con un total de 25 plazas, 20 de ellas para bombero.

La oferta, destinada a reforzar la estructura operativa y administrativa del servicio, incluye la incorporación de una veintena de nuevos bomberos como personal laboral, además de un administrativo, un jefe de grupo y dos jefes de unidad, ha informado SCIS en una nota de prensa.

Asimismo, contempla una plaza de personal funcionario para jefe de Sección de Emergencias, con el objetivo de responder a las necesidades organizativas del Consorcio y de mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias.

El presidente del SCIS, Julián Triguero, ha destacado que esta nueva OEP se enmarca en una planificación continuada de recursos humanos iniciada en ejercicios anteriores, orientada a reforzar progresivamente los parques de la provincia y a garantizar la eficacia del servicio.

Triguero ha recordado que las 20 plazas de bombero aprobadas se suman a las 36 de la OEP de 2023, actualmente en fase de desarrollo con cerca de 700 aspirantes previstos para el primer ejercicio de oposición tras el verano.

A ello se añadirán las ofertas de 2024, con 26 plazas (14 de bombero), y la de 2025, con 36, de las que 30 corresponden a bomberos.

"Entre las ofertas ya aprobadas y pendientes de ejecución vamos a alcanzar un total de 107 plazas, de las que 84 son de bombero", ha señalado el presidente del Consorcio, quien ha defendido una planificación "ambiciosa y responsable" para fortalecer el servicio.

Triguero ha lamentado, además, la "falta de apoyo de los representantes de los ayuntamientos gobernados por el PSOE en la Asamblea General" y ha considerado que la propuesta "debería haber contado con un respaldo unánime por tratarse de un servicio esencial para la provincia".

Otros asuntos

En la misma sesión, la Asamblea ha aprobado también las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a resoluciones judiciales relacionadas con el procedimiento de provisión del puesto de gerente.

Este proceso deriva de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) y contempla la retroacción del procedimiento selectivo, la exclusión de determinados aspirantes y la continuación de los trámites administrativos derivados.

El presidente del SCIS ha subrayado que todas las actuaciones se están desarrollando "conforme a criterios técnicos y jurídicos, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del servicio".

Asimismo, ha indicado que, una vez cumplidos los trámites derivados de la ejecución de los autos judiciales, la propuesta contempla "elevar a la Asamblea la designación de Enrique Ruiz Hervás como nuevo gerente del Consorcio".