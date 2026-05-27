La Junta reclama la devolución de 600.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Real: "Es sectarismo y una deslealtad"

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo, ha calificado de "sectarismo y la deslealtad institucional" la petición hecha por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, para que el ayuntamiento devuelva casi 600.000 euros más intereses correspondientes al Plan Corresponsables de los años 2022 y 2023 que afecta a 990 familias de la ciudad.

La edil ha explicado que la reclamación asciende a 371.848,60 euros de subvenciones concedidas en el año 2022 y otros 270.772,72 de las de 2023, y se sostiene en "una cuestión administrativa" vinculada a la autorización de la contratación de los servicios sobre la que el Ayuntamiento de Ciudad Real "exigirá un informe" para comprobar si la cumplen el resto de municipios beneficiarios e incluso el ciudadrealeño en años anteriores.

Escobedo también ha lamentado que esta petición se ha producido días después de que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha "validara" mediante un acto administrativo la justificación del año 2022.

“Qué casualidad. De repente cambian de criterio y lo hacen en un momento en el que el Ayuntamiento no es del mismo color político. La pena es que las relaciones administrativas parecen regirse más por el capricho que por la lealtad y la buena fe”, ha lamentado la concejala, quien ha añadido que "recuperar un dinero que ya cumplió su propósito social, y además con intereses, da la sensación de querer lucrarse a costa del esfuerzo y las necesidades de las familias".

Por todo ello, Escobedo ha advertido que el equipo de Gobierno va a "defender hasta las últimas consecuencias el trabajo realizado" y se mantendrá "al lado de los técnicos que se han involucrado, así como de nuestros vecinos y vecinas para que no se vean engañados con interpretaciones interesadas y medidas desproporcionadas".

Por último, ha informado que llevarán una moción al próximo pleno municipal en la que solicitarán "la adopción de criterios de proporcionalidad, nuestro rechazo a los expedientes de reintegro impulsados por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cuando estos se fundamentan exclusivamente en interpretaciones administrativas cuestionando la prestación de los servicios y, por supuesto, una financiación suficiente, estable y previsible del Plan Corresponsables"