Ya es oficial: Ciudad Real anuncia quién será su Dulcinea, la representante de la esencia manchega en la Pandoga

Ciudad Real ya ha activado la cuenta atrás de la Pandorga 2026, su fiesta más representativa, con la elección de Andrea León Zapata como Dulcinea.

El anuncio lo ha realizado la concejal de Festejos, Mar Sánchez, tras una deliberación "muy complicada" llevada a cabo por el jurado reunido en la Casa de la Ciudad. Según ha detallado la edil, las siete candidatas reunían cualidades suficientes para haber sido elegidas, en un proceso en el que finalmente “han sido pequeños detalles” los que han marcado la diferencia, ha informado el Ayuntamiento.

Sánchez ha agradecido públicamente el paso dado por todas ellas, subrayando su compromiso con la ciudad y con sus tradiciones. En sus palabras, se trata de mujeres "muy bien preparadas" que representan con solvencia el papel de Dulcinea y damas, figuras clave dentro de la identidad festiva de Ciudad Real.

Junto a Andrea León Zapata, el jurado ha designado como damas a María Fernández de Mera García y Silvia Pérez Velarde, completando así la representación oficial de cara a las próximas celebraciones.

La nueva Dulcinea, natural de Ciudad Real, se formó en el colegio San José y orientó su camino profesional hacia el ámbito de la imagen personal, especializándose en peluquería y estética. Su experiencia en distintos establecimientos de estilismo de la capital le ha permitido consolidar su perfil en el sector. Además, mantiene una presencia activa en redes sociales como microinfluencer, colaborando con marcas y comercios locales, lo que refuerza su conexión con el tejido económico de la ciudad.

Tras conocer el fallo, Andrea León Zapata ha asegurado que no esperaba el nombramiento. “Estoy muy contenta, con muchas ganas de afrontar lo que viene y súper emocionada”, ha apuntado.

Sobre lo que supone asumir este papel, la nueva Dulcinea lo ha definido como "un orgullo" y ha destacado la responsabilidad que supone representar las raíces, las tradiciones y el amor por Ciudad Real y por la Virgen.