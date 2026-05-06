Confirmado: Pablo Alborán, Antonio Orozco, Siloé y Alvama Ice serán los platos fuertes de la feria de Ciudad Real

Ciudad Real ya calienta motores para sus días grandes. El Ayuntamiento ha desvelado el grueso de la programación musical para la próxima Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Prado que incluye como platos fuertes los conciertos de Pablo Alborán, Antonio Orozco y Siloé, además del espectáculo Kream de Alvama Ice con entradas a precios populares.

En palabras de la concejal de Festejos, Mar Sánchez, el objetivo es "elevar el listón" y consolidar la feria. "Queremos recuperar la capitalidad cultural que nunca se debió perder", ha subrayado en la presentación.

La música comenzará a sonar con fuerza el 14 de agosto de la mano de Siloé, que presentará su álbum 'Terrorismo Musical' en el Auditorio Municipal de la Granja. Por su parte, Antonio Orozco hará vibrar la Granja el 19 de agosto y Pablo Alborán traerá su Global Tour a la capital ciudadrealeña el 21 del mismo mes.

Cartel del concierto de Siloé en Ciudad Real. Ayuntamiento

Como gran novedad, el 20 de agosto se celebrará el espectáculo 'Kream' del DJ urbano del momento, Alvama Ice. Se trata de una cita exclusiva, ya que será la única fecha del artista en Castilla-La Mancha dentro de su gira. Durante tres horas, esta experiencia combinará música, producción visual de vanguardia y artistas invitados.

A falta de cerrar los últimos flecos, la edil ha confirmado que el 16 de agosto tendrá lugar el tradicional concierto de Cadena 100 que garantiza un éxito rotundo de asistencia. Más allá de agosto, las citas musicales no se detienen.

La concejal de Festejos, Mar Sánchez. Ayuntamiento

Este viernes 15 de mayo, el Auditorio de La Granja recibirá a Taburete, la banda liderada por Willy Bárcenas que aterrizará en Ciudad Real con su esperada gira 'El Perro que fuma Tour'. Un concierto que será una antesala de lujo para la celebración de la Romería de Alarcos.

Las entradas para la mayoría de los eventos ya están disponibles a través de la web de la productora oficial, a excepción de las de Siloé, que saldrán a la venta en los próximos días. Pese a que Amaral y Andy & Lucas dejaron el listón alto la edición pasada, la programación de la feria 2026 pretende dar un paso más allá y colocar Ciudad Real en el epicentro musical regional.