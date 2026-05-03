Denuncian que la presencia "incontrolada" de caravanas "amenaza" un espacio protegido de Castilla-La Mancha

El colectivo 'Ruidera limpia' ha denunciado la "caótica" situación que se vive de manera recurrente en el entorno del área destinada al aparcamiento de autocaravanas en este parque natural donde el "estacionamiento indebido" de este tipo de vehículos se ha convertido en "una constante que amenaza la conservación de este espacio protegido".

Este grupo formado por residentes y usuarios de este área de alto valor ecológico que se extiende por las provincias de Ciudad Real y Albacete, afirma que a pesar de que existe un recinto específico, es habitual encontrar grupos de vehículos pernoctando de forma furtiva en los márgenes del área.

"Es frecuente ver seis y hasta diez autocaravanas, a veces incluso más, aparcados sin respetar distancias de seguridad, junto al pinar y a escasos metros de la carretera", lamentan.

Una saturación no regulada que según apuntan también conlleva graves problemas de salubridad por la proliferación de "restos de comida, basura y desechos orgánicos".

Además, al encontrarse en una zona abierta, apuntan el "peligro real y físico" que se constituye en torno a los visitantes, algunos de ellos niños, que salen y entran de esas caravanas estacionadas fuera del recinto habilitado y situado a pocos metros de un camino rural.

Normativa estricta

En este sentido, recuerdan que la normativa es estricta y prohíbe estacionar en los márgenes de las vías y fuera de las áreas designadas para proteger la flora, la fauna y evitar riesgos de incendio. Sin embargo, señalan que "la presión turística de fines de semana y festivos" —como el actual puente de mayo— desborda la capacidad de control de la zona.

El Área de Autocaravanas fue inaugurada en 2021 por la Diputación de Ciudad Real con el objetivo de erradicar la pernocta descontrolada y ofrecer un turismo sostenible. Sin embargo, los residentes aseguran que el espacio se ha vuelto "insuficiente o ineficaz ante la falta de supervisión".

“La realidad es que el descontrol es total en puentes, Semana Santa y con la llegada del buen tiempo. A pesar de ello, no hay presencia de agentes medioambientales ni de la Guardia Civil que sancionen estas conductas o regulen el flujo de vehículos”, lamenta este colectivo.