La nueva Ciudad Administrativa de Ciudad Real encara su recta final y podría estar operativa tras el verano

Visita a la futura Ciudad Administrativa de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. JCCM

La futura Ciudad Administrativa de Ciudad Real, ubicada en el antiguo hospital del Carmen, afronta su puesta en marcha tras culminar las obras de rehabilitación integral, una actuación que ha supuesto una inversión de 40 millones de euros y que permitirá centralizar en un único espacio los servicios de la Junta de Comunidades en la capital.

El inmueble, situado en una parcela de 18.000 metros cuadrados y con 26.000 metros construidos distribuidos en nueve plantas, acogerá las ocho delegaciones provinciales que actualmente se encuentran repartidas por distintos puntos de la ciudad. En este nuevo complejo trabajarán alrededor de 1.200 empleados públicos y se prevé una afluencia diaria similar de ciudadanos para la realización de trámites administrativos.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, han visitado este miércoles las instalaciones para recepcionar oficialmente la obra por parte de la empresa constructora.

Ruiz Molina ha explicado que, una vez concluida la primera fase centrada en la rehabilitación del edificio, ya ha comenzado la segunda etapa dedicada al equipamiento interior. La tercera fase consistirá en el traslado progresivo de los distintos servicios entre junio y julio. El objetivo del Ejecutivo autonómico es que la Ciudad Administrativa esté plenamente operativa tras el verano, una vez finalicen las mudanzas previstas.

Uso residencial

Además, el consejero ha destacado que el proyecto ha contado con 11 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation y que el edificio incorporará altos estándares de eficiencia energética, con 150 paneles solares y un diseño orientado al autoconsumo.

Por su parte, Caballero ha puesto en valor la recuperación de un edificio emblemático inaugurado en 1978 y que permanecía en desuso desde hace años. También ha avanzado que los inmuebles que quedarán libres tras el traslado de dependencias administrativas tendrán nuevos usos, principalmente residenciales.

El Gobierno regional estudia extender este modelo de reutilización de edificios en desuso a otras capitales de Castilla-La Mancha, como Cuenca, con el fin de mejorar servicios públicos y revitalizar entornos urbanos.

Nuevas viviendas asequibles

Además, la Junta impulsará la creación de entre 200 y 230 viviendas de alquiler asequible en varios edificios administrativos de Ciudad Real que quedarán vacíos tras el traslado de servicios a la nueva Ciudad Administrativa, con el objetivo de dar respuesta a la demanda habitacional y evitar el abandono de estos inmuebles en el centro de la capital.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha explicado que ya se trabaja sobre distintos edificios, como el de Nuevos Ministerios en la calle Alarcos, varios inmuebles en la calle Paloma y otro situado en la carretera de La Fuensanta, que serán reconvertidos en viviendas destinadas principalmente a jóvenes.

Entre las actuaciones previstas, destaca la transformación del edificio de la calle Alarcos, donde se prevé habilitar entre 100 y 120 apartamentos de unos 80 metros cuadrados, con la intención de que puedan estar disponibles en aproximadamente dos años y medio.

Caballero ha señalado que estas iniciativas se enmarcan en el futuro Plan de Vivienda regional y se apoyan en cambios normativos recientes que permiten agilizar los trámites administrativos y crear nuevas figuras como las viviendas dotacionales, orientadas al alquiler asequible.

Una vez completados los procedimientos, el Ejecutivo regional prevé licitar los proyectos mediante colaboración público-privada para poner en marcha estas promociones residenciales en los distintos inmuebles.