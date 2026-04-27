Colocan la primera piedra del Campus Biosanitario de la UCLM en Ciudad Real: "Un polo de investigación de 19.000 m2"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, han puesto la primera piedra del futuro Campus Biosanitario de Ciudad Real. El recinto tendrá más de 19.000 metros cuadrados con seis edificios funcionales e interrelacionados y albergará la Facultad de Medicina y Enfermería como núcleo académico.

Visiblemente emocionado, Garde ha expresado que se trata de un proyecto que "viene del sufrimiento de muchas personas". Y ha adelantado que hay tres objetivos: "Unir Medicina y Enfermería, que es como se estudia en el resto del mundo; desarrollar un complejo que está pegado al hospital, donde tiene que estar; y que sea un elemento diferenciador, con un claro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente".

Asimismo, ha hablado de los resultados de los estudiantes de Ciudad Real al terminar sus estudios y para entrar a la carrera sanitaria, unos resultados que "ahora serán todavía mejores con este campus".

También ha dado las gracias a Inmaculada Gallego, vicerrectora que se ha ocupado de este proyecto, y a Ana Rivas, la vicerrectora que ahora liderará el proyecto.

"Podríamos haber presentado esto mañana porque hará un año de la mayor inversión en esta universidad, en la escuela de Almadén. Pero fue justo el día del apagón, por eso lo hemos adelantado un día", ha afirmado.

Por último, ha afirmado que hoy arranca "la construcción de un espacio". "Lo que hacemos es seguir apostando por el futuro no solo de la universidad, sino de toda la región", ha finalizado.

"Gran polo de investigación"

Por su parte, Page ha asegurado que este lunes ha sido "un día potente" gracias a esta primera piedra.

"Este campus de salud será un gran polo de investigación donde España tiene que avanzar. Un campus que enriquecerá a Ciudad Real, que tiene la ventaja del modelo autonómico", ha afirmado.

Para el presidente, "el campus consolidará Ciudad Real", por lo que "alguien tendrá que esforzarse para que el AVE funcione correctamente". "No tenemos que acostumbrarnos a que, aunque haya más uso, se preste peor el servicio", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que en 15 días se licitará el centro de salud número cuatro de Ciudad Real, un hecho que "hace que también haya satisfacción pese a que la financiación no termina de llegar como debería a la región".

Para terminar, ha anunciado que el próximo miércoles, el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, visitarán la conocida como 'Ciudad Administrativa', el edificio que acogerá todos los servicios del Gobierno regional y que "ya está en su fase final y de equipamiento".

"Ese edificio va a terminar haciendo de Ciudad Real una ciudad más cómoda, más confortable, más amable, que lo es por definición, por su propia composición. Una ciudad que efectivamente se beneficia del impulso de la universidad", ha asegurado.

"Retener talento propio"

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, también ha asistido al acto, donde ha definido a la universidad como "una de las tres joyas de la corona" en el progreso de la ciudad, junto al AVE y el hospital.

"Permite a la región retener talento propio. En caso de no existir estos estudios en la comunidad autónoma, no podrían haber estudiado. Con esta inversión se hace realidad que el hospital sea cada vez más facultad y la facultad más hospital. Será un edificio que va a impactar", ha expresado.

Por último, ha reivindicado ante el alcalde, el 'popular' Francisco Cañizares, la inversión de 110 millones de euros que la Junta ha dispensado en la localidad. "No te quejarás", ha bromeado.

"Una ciudad en crecimiento"

Para terminar, Francisco Cañizares, ha indicado que, aunque el acto "llega con retraso", se convierte en "una oportunidad de hacer las cosas mejor y tener un proyecto ajustado".

Tras agradecer la presencia de todas las autoridades, ha considerado que la zona de la ciudad donde se ubicará es ahora un entorno "más proclive" para recepcionar este tipo de obras.

Y ha reivindicado el crecimiento de la ciudad desde que él ostenta la Alcaldía, apuntando también a que la llegada de la universidad y la ubicación del Rectorado en su término municipal ha impulsado ese crecimiento, con hasta 7.000 estudiantes cada curso.