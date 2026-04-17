El estado de las vías de la línea Ciudad Real-Madrid, en el foco: el Gobierno limita la velocidad en cinco puntos

El trágico accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas, ha puesto el foco en el estado de las vías de tren desplegadas por el territorio español.

La senadora del Partido Popular, Rosa Romero, ha denunciado el "oscurantismo" con el que actúa el Gobierno de España, ya que la línea que conecta Puertollano (Ciudad Real) con Madrid cuenta con hasta cinco limitaciones temporales de velocidad, sin que exista "explicación oficial" del motivo.

La dirigente 'popular' ha detallado que en cuatro de ellas la velocidad se reduce por encima del 70 %, lo que las convierte en "críticas", mientras que en la restante la reducción es de entre el 50 y el 70 %, de "nivel alto".

Asimismo, ha denunciado la "falta de respuestas claras" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las preguntas formuladas por los 'populares' acerca de estas limitaciones temporales en una línea que cada día transitan cientos de trabajadores que viajan desde Ciudad Real a Madrid por motivos laborales.

"Hemos tenido acceso a la información a través de medios de comunicación y porque nos la han facilitado los maquinistas, que se han visto obligados a crear una plataforma colaborativa para compartir la información o los avisos que reciben de la administración", ha detallado.

Comisión de Investigación en el Senado

Según ha lamentado, la situación está generando una "pérdida de confianza" de los usuarios. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viajeros de alta velocidad ha caído un 32 % interanual en el mes de febrero, lo que supone "el mayor desplome desde la pandemia".

"Se están destrozando los servicios públicos en un momento en el que el Estado está recaudando más que nunca. La pregunta es: ¿dónde va ese dinero?", ha preguntado, a la vez que ha adelantado la puesta en marcha de una Comisión de Investigación en el Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España.

"Vamos a solicitar todos los informes, exigir explicaciones al Gobierno y a escuchar a expertos y usuarios para conocer la verdad. Ante tanta negligencia y caos ferroviario, nuestro compromiso es claro: transparencia, responsabilidades y soluciones para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", ha expresado.

"Falta de respeto a las víctimas"

Para Romero, el accidente de Adamuz es un "punto de inflexión" y, sin embargo, "seguimos sin saber la verdad de lo ocurrido". "No hay informes y el ministro de Transportes, Óscar Puente, no para de mentir, haciendo alarde de una falta de transparencia y oscurantismo inaceptable", ha indicado.

Según la 'popular', se trata de "una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias", sobre todo al ofrecer declaraciones presumiendo de la gestión.

"Es muy grave lo que se está conociendo, como la rotura de vía, falta de mantenimiento, sistemas de alerta que no funcionaron e incluso posibles manipulaciones de pruebas, informaciones que ponen al descubierto la falta de seguridad en la línea ferroviaria", ha denunciado.

Situación en Ciudad Real

Romero también ha apuntado al "deterioro de un servicio de tren, que hasta hace poco era ejemplar, especialmente en Ciudad Real". La estación de la capital de provincia se ha convertido en noticia de forma reiterada en los últimos meses por "el caos, los retrasos permanentes y la impuntualidad constante".

"El AVE es imprescindible para acudir al trabajo, a citas médicas, a centros educativos. Y es clave para la fijación de población y el desarrollo económico de la provincia ciudadrealeña", ha lamentado.

Tal es la situación que el pasado mes de febrero nació en Ciudad Real la Plataforma Ciudadana en Defensa del Servicio de Alta Velocidad y Avant, un organismo que aúna al Ayuntamiento, la Asociación de Usuarios de la Línea Avant Ciudad Real–Madrid, los colegios de Médicos, Farmacéuticos, Abogados, Procuradores, Interventores y Secretarios, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Industriales, Ingenieros de Caminos, Fecir y el sindicato UGT Sector Ferroviario.

El alcalde, Francisco Cañizares, explicó que el objetivo de la plataforma es "articular una respuesta conjunta al progresivo deterioro que viene sufriendo el servicio ferroviario en los últimos años".

"La nueva plataforma nace con la vocación de canalizar el malestar ciudadano, elaborar propuestas concretas de mejora del servicio y promover acciones conjuntas ante las administraciones y organismos competentes, con el fin de garantizar un servicio ferroviario estable, suficiente y acorde a las necesidades reales de la ciudad", expresó.