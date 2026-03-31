El PP acusa a Page de anunciar una "falsa" segunda UVI móvil para Ciudad Real como "propaganda política"

La coordinadora provincial del Partido Popular en Ciudad Real, Rocío Zarco, ha denunciado este martes lo que considera un "engaño" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha tras el anuncio de la incorporación de una segunda UVI móvil en la capital.

Según ha afirmado durante una rueda de prensa, la medida no supone un incremento real de recursos sanitarios, sino un simple cambio organizativo que deja la situación "exactamente igual que antes".

Zarco ha acusado al Ejecutivo regional presidido por Emiliano García-Page de priorizar "la propaganda política frente a la realidad", asegurando que la supuesta nueva UVI móvil no es un recurso adicional, sino la conversión de una UVI destinada a traslados secundarios en una unidad de emergencias primarias.

En este sentido, ha advertido, puede tener consecuencias para la atención sanitaria. En caso de traslados urgentes a hospitales de Toledo o Madrid, tendría que utilizarse una UVI de emergencias, lo que podría dejar a la capital con un solo vehículo disponible o incluso sin ninguno en determinados momentos.

"No hay mejora"

Para la dirigente popular, esta reorganización demuestra que "no hay mejora alguna", sino simplemente el traslado de un recurso ya existente.

Por ello, ha calificado de "vergonzoso" que una reivindicación histórica respaldada por el Ayuntamiento y por profesionales sanitarios se haya resuelto con lo que ha definido como "un parche y una maniobra engañosa".

"El problema de Ciudad Real no es reorganizar ambulancias en un aparcamiento, sino contar con una segunda UVI móvil real, adicional y efectiva", ha subrayado.

Petición de medidas

Ante esta situación, el Partido Popular ha reclamado tres medidas inmediatas al Gobierno regional. En primer lugar, transparencia sobre la dotación real de personal y vehículos tras este cambio.

En segundo lugar, la rectificación de la medida, manteniendo la UVI de traslados secundarios y dotando presupuestariamente una segunda UVI móvil de emergencias real.

Y, en tercer lugar, respeto institucional, evitando el uso de la sanidad pública "como herramienta de propaganda política". Zarco ha asegurado que el Partido Popular "no va a tolerar que se trate a Ciudad Real como una provincia de segunda".

Además, ha advertido de que este anuncio podría convertirse en "una promesa incumplida más", insistiendo en la necesidad de soluciones reales para la sanidad en la provincia.

El PSOE lo niega

Ante las críticas del PP, Pablo Camacho, diputado regional del PSOE por la provincia de Ciudad Real, ha acusado a los 'populares' de "no entender el nuevo contrato de transporte sanitario" y de "mentir a la ciudadanía".

El diputado socialista Pablo Camacho.

Camacho ha señalado que el anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha no deja lugar a dudas y responde a una mejora real del servicio. "Ciudad Real capital va a contar con dos UVI móviles, en lugar de una, además de un nuevo Soporte Vital Básico, lo que supone más recursos, más profesionales especializados y una mejor capacidad de respuesta ante cualquier emergencia", ha afirmado.

En este sentido, el parlamentario socialista ha lamentado que el PP "vuelva a instalarse en la estrategia de la confusión y el ruido político".