Lorenzo, el último sastre de acero que forja la fe de los Armaos: "Nadie viene diciendo que quiere aprender el oficio"

El silencio de un taller en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) solo se rompe por el rítmico golpe del martillo sobre el metal. No es un sonido cualquiera; es el latido previo a la Semana Santa. Aquí, entre chispas y patrones de cartón, Lorenzo Ruiz da forma a la identidad de una comarca. No es solo un herrero; es el sastre de acero de los Armaos, esas singulares cofradías militares que, con sus cascos y lanzas en alto, transforman la Pasión de Cristo en un despliegue de color, orden y tradición ancestral.

La historia de Ruiz con las armaduras no nació en un libro de texto, sino en la calle, bajo el estruendo de los tambores. "Yo tocaba en la banda de los Armaos de pequeño", recuerda. Aquella cercanía con la soldadesca despertó en él una curiosidad técnica. Un día, con una armadura entre las manos, se hizo la pregunta que cambiaría su destino: "¿Y por qué no voy a poder hacer esto yo?".

Lo que comenzó como un reto personal —hacer una armadura pequeña para probar sus habilidades— se convirtió en una pasión que ya suma quince años.

Fabricación de una pieza de un armao hecha por Lorenzo.

Lo que para muchos es una pieza de museo, para Lorenzo fue, en sus inicios, un "pasatiempo" que hoy es una responsabilidad histórica. Compaginando su trabajo en la fragua y el taller agrícola con las horas muertas de las tardes y los fines de semana, Ruiz se ha convertido en el referente para hermandades de toda la provincia, desde Aldea del Rey hasta Granátula o Moral de Calatrava.

Anatomía de una armadura

Fabricar una armadura de Armao es un proceso que Lorenzo define como "entretenido pero muy complicado". No existe la fabricación en serie; cada pieza es un proyecto de anatomía y ergonomía.

El proceso es un ritual que comienza con el metro de sastre. "Primero mido el cuerpo de la persona. Luego le doy un poco más de margen a esa medida y voy acoplando el metal", explica el artesano.

Una armadura de calidad debe ser una "segunda piel". Para lograrlo, Ruiz realiza hasta cuatro pruebas físicas con el cliente. En estas sesiones, ajusta el acero para que el "soldado" pueda moverse con soltura, arrodillarse en el Prendimiento o desfilar durante horas sin que el equipo se convierta en una tortura.

Cascos de los armaos calatravos.

Para entender la espectacularidad de los Armaos es necesario desgranar la ingeniería y el arte que Ruiz aplica en cada pieza ya que la armadura no es un simple disfraz sino un conjunto técnico diseñado para el movimiento y la resistencia.

La base de cada traje se forja en acero inoxidable de 0,4 milímetros y esta elección no es casual, pues representa el secreto de la ligereza moderna que permite que el conjunto completo oscile solo entre los 4 y 5 kilos, a diferencia de las antiguas chapas de hierro que resultaban pesadas y agotadoras, facilitando así que el soldado soporte horas de procesión sin perder la marcialidad.

El contraste dorado que hipnotiza al espectador se logra mediante el uso de latón recocido, que Ruiz prefiere por su excepcional maleabilidad al ser un metal más blando y dócil que el latón convencional, permitiendo que el artesano trabaje la ornamentación con una finura casi de joyería para lograr acabados que captan la luz de forma única.

Es precisamente en el proceso del repujado donde reside el verdadero valor artístico de la obra, porque Ruiz utiliza plantillas de diseño propio para grabar sobre el pecho y la espalda la Cruz de Calatrava o diversos motivos de la Pasión ofreciendo un nivel de personalización total donde si un cliente quiere algo especial, el propio maestro fabrica el puntero para realizar el dibujo deseado garantizando con este trabajo manual que cada armadura sea una pieza irrepetible y con alma.

La Semana Santa del Campo de Calatrava tiene una banda sonora propia: el tintineo del metal chocando entre sí mientras los Armaos ejecutan el "Caracol", una danza laberíntica de origen incierto que algunos expertos vinculan con antiguos ritos romanos o griegos.

Aunque Ruiz es modesto respecto a su influencia en este sonido, admite que el ajuste de las articulaciones de la armadura es vital para que el movimiento sea fluido y el espectáculo visual sea perfecto.

Piezas de los armaos calatravos hechas por Lorenzo.

En localidades como Calzada de Calatrava, los artesanos gozan de una "mano más suelta". A diferencia de otras compañías donde el diseño es rígido y uniforme, aquí Lorenzo puede variar detalles, personalizar grabados y permitir que cada Armao luzca una pieza con personalidad propia, siempre dentro de los cánones de la asociación, que hoy cuenta con más de 400 socios.

Un oficio en la cuerda floja

A pesar del esplendor que muestran las fotos de la Ruta de la Pasión Calatrava, la realidad en el taller es más cruda. Ruiz advierte con preocupación sobre el futuro de la herrería artesanal. "Los jóvenes no se interesan. Nadie viene diciendo que quiere aprender el oficio", lamenta.

El riesgo es real: si desaparecen manos como las de este artesano, la tradición corre el riesgo de industrializarse o, peor aún, de morir. Las máquinas pueden troquelar piezas planas, pero no pueden dar la curvatura exacta de un pecho humano ni realizar el repujado manual que dota de vida al latón.

Piezas elaboradas por Lorenzo.

"Mientras yo pueda, lo seguiré haciendo", afirma con determinación, aunque reconoce que estar solo en el taller —antes eran tres personas— le obliga a rechazar encargos. Este año, de tres trajes completos solicitados, solo ha podido entregar uno debido a la minuciosidad que requiere cada pieza.

Hacia la conquista del mundo

El trabajo de Ruiz no solo se queda en las calles empedradas de la Mancha. La trascendencia de los Armaos calzadeños ha alcanzado cotas históricas. En el mes de marzo de 2024, una representación de esta soldadesca viajó a Roma para desfilar ante el Papa Francisco en el Vaticano. Este hito es parte de la estrategia para conseguir que la Ruta de la Pasión Calatrava sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Cuando los Armaos desfilaron en la Plaza de San Pedro, el mundo no solo vio soldados de otra época; observó el esfuerzo de un artesano que, a ratos perdidos y entre labores agrícolas, mantiene viva la llama de un siglo de historia. Para este artesano, ver sus armaduras en el Vaticano o en la procesión de su pueblo es el mismo orgullo: el de saber que, gracias a su martillo, el corazón de Calatrava sigue latiendo con fuerza, envuelto en acero y fe.