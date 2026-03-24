Alcázar de San Juan sigue los pasos de Toledo y recurre judicialmente su exclusión de los fondos europeos EDIL

La alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), la socialista Rosa Melchor, ha anunciado que el Ayuntamiento interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Hacienda que ha dejado a la ciudad fuera de las ayudas de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiadas con fondos europeos.

La decisión, que será aprobada este martes en el Pleno de la Corporación, responde a lo que la regidora ha calificado como una resolución "profundamente injusta", al considerar que se han aplicado criterios "no recogidos en las bases", como la figura de la "reserva".

Melchor ha explicado que el proyecto presentado por el Consistorio obtuvo una puntuación de 59,75 puntos, muy por encima del umbral mínimo de 50 exigido para acceder a la financiación.

Sin embargo, la comisión de selección ha situado a Alcázar en una posición de "reserva" que, según los servicios jurídicos municipales, no está contemplada en la convocatoria.

Argumentos

"Las bases son claras: todos los proyectos con más de 50 puntos tienen derecho a subvención. En caso de que el presupuesto total sea insuficiente, la normativa contempla el prorrateo entre los beneficiarios, no la exclusión total de municipios que han superado el corte", ha asegurado la alcaldesa.

En este sentido, ha criticado que el Ministerio haya concedido el 100 % de la ayuda a municipios con apenas unas décimas más de puntuación, mientras que Alcázar ha quedado fuera sin financiación alguna. "Se han sacado de la manga un criterio nuevo que nos deja en una indefensión absoluta. Una 'reserva' que legalmente no significa nada", ha añadido.

David contra Goliat

Pese a la exclusión de estas ayudas, Melchor ha subrayado que el Consistorio cuenta con solvencia económica suficiente para seguir adelante con algunos de los proyectos previstos, como la Avenida del Deporte o la reforma del Cine Crisfel, ya en marcha.

Otros, como un parque infantil de seguridad vial en el entorno del Pabellón Picasso o actuaciones de eficiencia energética, quedan a la espera de la resolución judicial.

"Estamos acostumbrados a ser David contra Goliat. Le ganamos a Goliat con la remunicipalización de Aguas de Alcázar y con las reclamaciones de las termosolares. En esta ocasión, Alcázar vuelve a no conformarse y defenderá los intereses de sus vecinos hasta las últimas consecuencias", ha concluido.

Este movimiento se produce semanas después de que el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el popular Carlos Velázquez, también anunciara la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su exclusión del reparto de estos fondos europeos.

El Consistorio toledano lo hizo, además, con un argumento similar al de Alcázar: el proceso "no ha garantizado la proporcionalidad, porque no se ha procedido al prorrateo de la senda financiera disponible entre todos los planes que han superado los 50 puntos".