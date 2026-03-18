Un terremoto de magnitud 4,4 en el Mar de Alborán se deja sentir este miércoles en varios pueblos de Ciudad Real

Un terremoto de magnitud 4,4 en la escala Richter con epicentro en la zona oeste del Mar de Alborán, frente a las costas de Málaga, se ha sentido en varios municipios de la provincia de Ciudad Real en la noche de este miércoles.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico se ha registrado a las 0.24 horas de la noche a una profundidad de 92 kilómetros.

Además de en Ciudad Real, se ha sentido en buena parte de Andalucía, en las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén, Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla, además de Ceuta.

Asimismo, a las 5.45 horas de la madrugada se produjo una réplica en la zona norte del Mar de Alborán de magnitud 1,6.

Percepción ligera

El Instituto Geográfico Nacional ha detallado que en la provincia de Ciudad Real el terremoto alcanzó una percepción de grado II. Este grado determina que el terremoto ha sido de percepción ligera o apenas sentido.

En concreto, solo es percibido por individuos en reposo y en posiciones especialmente receptivas dentro de edificios, no causando generalmente daños o efectos.

Precisamente, no causó ningún daño en la provincia, pero fue sentido por numerosas personas, que se hicieron eco a través de redes sociales como 'X' (antes Twitter) o Facebook. Según el IGN entre los pueblos ciudadrealeños donde se sintió están Almagro, Ciudad Real capital, Fuencaliente, Porzuna y Puertollano, aunque también se percibió en otros como Calzada de Calatrava o Aldea del Rey.