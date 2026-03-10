El Consorcio RSU Ciudad Real cierra 2025 con resultados positivos e invertirá 10 millones en su Centro de Tratamiento

El Consejo de Administración del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real ha aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 con resultados positivos. Además, ha dado el visto bueno a otros acuerdos relevantes como la gestión del agua potable de Almadén y el inicio del expediente que permitirá ejecutar una inversión millonaria en las plantas de su Centro de Tratamiento.

El presidente del Consorcio RSU de Ciudad Real, Carlos Villajos, ha manifestado que con unos derechos y obligaciones reconocidos netos de más de 32 millones de euros, la liquidación presenta un resultado presupuestario de casi 800.000 euros y un remanente positivo de tesorería de 2.700.000 euros.

Además, se cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, "lo que pone de manifiesto la buena gestión que se está realizando", afirma Villajos.

Otro de los asuntos importantes aprobados es el inicio del expediente de licitación de la gestión de las plantas del Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro. Esta licitación permitirá mejorar la gestión en estas instalaciones, así como llevar a cabo una inversión de más de 10 millones de euros, destinada a modernizar las plantas de tratamiento.

En palabras del gerente del Consorcio RSU de Ciudad Real, José Manuel Labrador, "la falta de inversión en los últimos años ha provocado que los rendimientos de recuperación en estas plantas sean mínimos", lo que dificulta principalmente el cumplimiento de los objetivos establecidos por la nueva Ley de Residuos.

"Con esta inversión, se pretende dotar al Centro de unas instalaciones más modernas, eficientes y adaptadas a la normativa actual", asegura Labrador.

Almadén

Durante la reunión también se ha aprobado la encomienda de gestión del servicio de agua potable en baja del Ayuntamiento de Almadén, que asume la empresa Emaser, dependiente del Consorcio RSU.

Entre otros asuntos, el Consejo de Administración aprueba un suplemento de crédito de 572.000 euros para liquidar la obra de la Celda III, finalizada el pasado mes de noviembre, así como la cesión de un centro de transformación eléctrica que permitirá dotar de suministro energético al Punto Limpio del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.

En esta línea, el Consorcio RSU de Ciudad Real reafirma su compromiso con la mejora de la gestión de los residuos en la provincia y con la modernización de sus infraestructuras para ofrecer un servicio más eficiente a los municipios.