Confirmado por el Ayuntamiento de Ciudad Real: el reasfaltado de 26 calles comenzará este mes de marzo

Guillermo Arroyo, portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes los planes de seguridad y salud para dos actuaciones urbanas que se ejecutarán en las próximas semanas: la renovación del firme en 26 calles de la capital y la reparación de acerados en el barrio del Pilar.

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, ha adelantado que ambas intervenciones comenzarán en breve.

En este sentido, ha señalado que "seguramente a mitad de este mes de marzo ya comenzarán estas obras tanto de acerados como de pavimentación en nuestras calles".

Inversión de 500.000 euros

Esta actuación forma parte del Plan de Obras de la Diputación de Ciudad Real y cuenta con una inversión de 500.000 euros destinada a rehabilitar y mejorar el estado del asfalto en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos se repartirán por barrios residenciales, avenidas principales, vías de acceso y zonas industriales, incluyendo calles como Azucena, Paz, Cigüela, San Vicente de Paúl, Bernardo Balbuena, Olivo, Obispo Hervás, Fray Hernando, Afonso Eanes, Alemania, Einstein, Rusia, Pozo Concejo o Rafael Torija.

También se actuará en avenidas y carreteras como Jesús Garrido, Pío XII, de la Ciencia, Reyes Católicos, Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, Valdepeñas o Parque de Cabañeros, además de en las carreteras de Piedrabuena y Fuensanta y en rotondas como las de Ronda de Granada, carretera de Piedrabuena y Quijote Azteca.

Las obras consistirán en la reparación del firme deteriorado por el uso continuado, el desgaste natural de los materiales y las agresiones meteorológicas sufridas en los últimos años.