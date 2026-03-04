Valverde ofrece la provincia de Ciudad Real para albergar el centro de datos que Alibaba Group construirá en Europa

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha mostrado ante el viceministro de Relaciones Internacionales de China, Ma Hui, interés de que la empresa Alibaba Group elija la provincia de Ciudad Real para proyectar y desarrollar su futuro centro de datos en Europa.

Así lo ha expresado durante la reunión que ha mantenido con el dirigente chino en Pekín. Un encuentro que se enmarca en la ronda de contactos institucionales y comerciales que mantiene estos días una delegación de alcaldes del Partido Popular de la provincia.

La inversión supondría una cuantía de entre 400 y 500 millones de euros, además de la generación de entre 500 y 600 empleos directos y otros 300 indirectos a lo largo de todo el desarrollo. Un impacto económico que "podría multiplicar la inversión por dos o por tres".

Por ello, Valverde ha informado de las condiciones que presentan algunas localizaciones por la disposición de capacidad eléctrica y por las infraestructuras físicas existentes para albergar el centro de datos.

"Sería una inversión importantísima para nuestra provincia y un posicionamiento de la misma como vanguardia en las oportunidades asociadas a las nuevas tecnologías. Sería una gran noticia para nosotros que de este viaje de la delegación de Ciudad Real pudiera derivarse también la futura instalación de este centro de datos en nuestra provincia", ha indicado.

Por su parte, Ma Hui ha trasladado al presidente de la Diputación su interés en el asunto y se ha comprometido a mantener contacto con el grupo empresarial Alibaba para analizar estas posibilidades.

Otros asuntos

Según ha informado la institución provincial, en el transcurso de la reunión también han sido abordados diferentes asuntos relacionados con presentes y futuras colaboraciones entre la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y China.

Asimismo, ha repasado la agenda desarrollada durante los días precedentes y ha destacado la reunión celebrada con empresas del distrito de Haidian y con su centro tecnológico de inteligencia artificial.