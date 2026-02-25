La Junta dice "no" a un nuevo proyecto para excavar tierras raras en el Campo de Montiel: "No estamos interesados"

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha informado que el Gobierno regional ha rechazado iniciar el procedimiento para un nuevo proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real).

Como ha detallado, una nueva empresa había solicitado la convocatoria de un concurso para explorar el yacimiento de Matamulas.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no estamos interesados en hacer este concurso y no se va a proceder a realizarlo ni a iniciar de nuevo el procedimiento", ha asegurado la consejera este martes durante una visita a Valdepeñas (Ciudad Real).

De este modo, la Junta ha cerrado la puerta a reactivar el procedimiento administrativo para nuevas catas en el yacimiento de Matamulas.

Polémica con las tierras raras

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya rechazó meses atrás un proyecto similar promovido por Quantum Minería para excavar tierras raras en el Campo de Montiel, al emitir una declaración de impacto ambiental negativa para la iniciativa planteada.

Desde su anuncio, la oposición al proyecto fue masiva, con un amplio respaldo de ayuntamientos, cooperativas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y miles de ciudadanos. Además, plataformas como 'Sí a la Tierra Viva' apelaron al principio de precaución y pidieron al Gobierno regional que pusiera fin a la amenaza de exploraciones de tierras raras en la provincia.

El pasado mes de marzo de 2025, la Comisión Europea dejó fuera de la lista de proyectos estratégicos la iniciativa de extracción de tierras raras. La decisión supuso un golpe para la empresa y un respaldo a las comunidades locales.