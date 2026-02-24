Valverde desliza que no repetirá como candidato a alcalde de Bolaños de Calatrava tras cuatro legislaturas en el cargo
Sus planes pasan por continuar como concejal y si la aritmética lo permite, mantenerse en la presidencia de la Diputación de Ciudad Real.
Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava, ha avanzado que está pensando en no optar a la reelección como regidor municipal en las elecciones municipales de 2027 cuando complete su cuarta legislatura en el cargo.
"Aunque la decisión definitiva aún no se ha tomado", ha reconocido que su idea es que "otra persona encabece la candidatura" en los próximos comicios, ha apuntado en una entrevista concedida a Europa Press.
Valverde se convirtió en alcalde de Bolaños de Calatrava, un municipio de 12.000 habitantes, en 2011 y desde entonces no se ha apeado del mando municipal. Por eso considera que ha "cumplido un ciclo de casi dos décadas" y sus intenciones pasan por dar un paso al lado en favor de un compañero del partido.
No obstante, en la misma entrevista puntualiza que en ningún caso se le pasa por la cabeza dejar el cargo en el medio plazo y que agotará su cuarta legislatura como munícipe.
Quiere seguir al frente de la Diputación
Esta decisión no implica que Valverde no piense en seguir al frente de la Diputación de Ciudad Real, cargo al que accedió en 2023. Es más, tal y como desliza, su idea pasa por mantenerse como concejal de su municipio y aspirar a continuar al frente de la institución provincial si el PP consigue el apoyo necesario.
Miguel Ángel Valverde llegó a la política municipal como portavoz del PP en la oposición del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava hasta que en 2011 alcanzó la Alcaldía.
En la que ha sido su cuarta legislatura al frente del municipio, Valverde no alcanzó la mayoría absoluta, por lo que tuvo que alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox para ser investido. Esta entente se prolongó hasta el pasado mes de julio cuando los concejales del partido de Abascal abandonaron el Gobierno municipal a excepción de uno de ellos, que pasó al grupo de no adscritos y ha facilitado, entre otras cuestiones, la aprobación del presupuesto para 2026.
Además de estos cargos de responsabilidad municipal y provincial, Miguel Ángel Valverde ha sido diputado provincial entre 2008 y 2016 y senador por la provincia de Ciudad Real en las XI y XII legislaturas.