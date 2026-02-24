Valverde desliza que no repetirá como candidato a alcalde de Bolaños de Calatrava tras cuatro legislaturas en el cargo

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava, ha avanzado que está pensando en no optar a la reelección como regidor municipal en las elecciones municipales de 2027 cuando complete su cuarta legislatura en el cargo.

"Aunque la decisión definitiva aún no se ha tomado", ha reconocido que su idea es que "otra persona encabece la candidatura" en los próximos comicios, ha apuntado en una entrevista concedida a Europa Press.

Valverde se convirtió en alcalde de Bolaños de Calatrava, un municipio de 12.000 habitantes, en 2011 y desde entonces no se ha apeado del mando municipal. Por eso considera que ha "cumplido un ciclo de casi dos décadas" y sus intenciones pasan por dar un paso al lado en favor de un compañero del partido.

No obstante, en la misma entrevista puntualiza que en ningún caso se le pasa por la cabeza dejar el cargo en el medio plazo y que agotará su cuarta legislatura como munícipe.