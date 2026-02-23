Ciudad Real da luz verde a la construcción de 36 nuevas de precio tasado: "Permitirá dar vida a nuestros barrios"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la concesión de una licencia de obra para la construcción de 36 nuevas viviendas de precio tasado en la Avenida del Mar número 11. El proyecto incluye además 36 trasteros y 39 plazas de garaje, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La decisión fue adoptada en la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes. El portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, ha destacado que se trata de una iniciativa que facilitará el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes que deseen instalarse en la capital, al tiempo que contribuirá a la creación de empleo en el sector de la construcción.

Arroyo ha subrayado que la promoción permitirá seguir dando "vida a nuestros barrios" y apostar por un crecimiento "ordenado y sostenible", lo que, a su juicio, supone invertir en el futuro de la ciudad.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos para la contratación de un refuerzo del servicio de limpieza desde mayo hasta finales de octubre de 2026, con un presupuesto de 409.000 euros.

Fuentes potables

Asimismo, se ha adjudicado el contrato para la instalación de 13 fuentes de agua potable refrigerada por un importe de 54.600 euros más IVA, financiado con fondos europeos del Programa de Sostenibilidad Turística en Destino.

Las fuentes se ubicarán en espacios de gran afluencia como la Plaza de las Terreras, la Universidad, el Polideportivo Juan Carlos I, el Parque Juan Pablo II, el Torreón, la Ciudad Deportiva Sur, la Ciudad Deportiva Larache, el Quijote Arena, la Puerta de Santa María, el Parque Gasset y el Mercado Municipal.

El portavoz municipal ha explicado que el objetivo es ofrecer un servicio público y gratuito de agua refrigerada en puntos estratégicos de la ciudad, mejorar la protección frente a las altas temperaturas del verano y reducir el consumo de botellas de plástico.

Por otro lado, también se ha adjudicado el proyecto de musealización de las Terreras, que contempla la instalación de paneles explicativos sobre la historia de la ciudad, el monumento y distintos recursos turísticos.

Éxito del Domingo de Piñata

Guillermo Arroyo ha valorado como un "éxito" la celebración del Domingo de Piñata. Según las estimaciones de la Policía Local y Protección Civil, unas 35.000 personas siguieron en las calles el desfile del Concurso Nacional de Comparsas y Carrozas, lo que supone un incremento del 16 % respecto al pasado año.

El evento se desarrolló "con total normalidad", registrándose 11 incidencias sanitarias leves y un único traslado hospitalario por esguince. Además, la participación ciudadana en la votación popular aumentó un 70 % con respecto a 2025, alcanzando cerca de 26.500 votos en la aplicación habilitada para elegir la agrupación preferida.

El interés por la cita también se reflejó en la retransmisión a través del canal de YouTube de la televisión municipal, que superó los 25.000 usuarios a lo largo de las siete horas de duración del concurso.