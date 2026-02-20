Los 'therians' llegan a Castilla-La Mancha: los adolescentes que actúan como animales se reunirán en esta ciudad

Los therians llegan a Castilla-La Mancha. Este fenómeno juvenil que ha crecido exponencialmente en redes sociales como TikTok o Discord está protagonizado por adolescentes que se visten, se identifican y actúan como animales.

Estas "manadas digitales" han convocado para este fin de semana sus primeras quedadas en diferentes rincones de toda España. El parque de Gasset de Ciudad Real será el punto de encuentro de los therians en la región.

A las 19:00 horas de este viernes 20 de febrero se agruparán en una cita donde habrá "charlas, juegos y buen rollo". Bajo el lema "ven a conocer a otros therians" pretenden dar visibilidad a la rompedora identidad híbrida entre lo humano y el mundo animal.

Cartel de la queda therian.

Se creen y se sienten animales

El movimiento therian se define como una corriente en la que sus integrantes aseguran sentir una conexión espiritual o emocional con un animal concreto — un lobo, un gato, un zorro, incluso un oso — sin creer ser físicamente esa especie.

Su curiosa imagen ha conquistado a miles de adolescentes que en las últimas semanas han inundado las redes sociales de vídeos imitando conductas animales tales como andar a cuatro patas, ladrar o gruñir, mientras ocultan sus rostros bajo máscaras.

Aunque en países como Argentina o México ya protagonizan encuentros multitudinarios, en España han permanecido hasta ahora en un plano más discreto. Según explican los propios usuarios, los therians españoles prefieren interactuar en espacios digitales seguros como Discord.

Especialistas en psicología juvenil apuntan que esto no es nuevo. Surgido en la década de 1990 en foros anglosajones, el therianismo ha evolucionado con internet hasta convertirse en el canal de expresión personal de muchos jóvenes.