Colapso en la estación de tren de Ciudad Real: retrasos de más de una hora en los primeros convoyes de la mañana

Los usuarios del tren de media distancia de Ciudad Real, que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, han vivido una nueva mañana de caos. Este miércoles, los convoyes con dirección Andalucía están sufriendo retrasos que superan la hora y que han colapsado la estación.

Uno de los afectados ha sido el presidente de la Asociación de Usuarios de los Trenes Avant Madrid-Ciudad Real-Puertollano, Pablo López, quien ha informado que los tres primeros trenes de la mañana que debían salir dirección Andalucía, no lo han hecho por motivos que no conocen con precisión.

"Desde Renfe nos han dicho que el retraso se debía a que faltaba por pasar un tren auscultador de las vías y hasta que no se produjese su paso no podía salir la primera composición con origen Puertollano (Andalucía)", explica. Sin embargo, ha añadido que ese convoy ha efectuado su paso a las "7:15 horas y los trenes siguen sin salir" .

Por su parte, ni Renfe y ni el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han comunicado en sus canales sociales información alguna sobre la incidencia que está provocando el retraso.

Esta situación ha hecho que en la estación de Ciudad Real hayan coincidido los usuarios de los tres primeros trenes de la mañana que no han podido salir a su hora, provocando una gran "congestión", como explica López. La acumulación de pasajeros y la falta de explicaciones por parte de los operadores, también han llevado a que se vivieran algunas escenas de tensión.

⚠️Los trenes que circulan entre Madrid y Alcázar de San Juán pueden registrar retrasos debido a una incidencia provocada por robo de cable entre Marañón y Alcázar de San Juan. — INFOAdif (@InfoAdif) February 4, 2026

Esta no es la única incidencia que ha tenido lugar en la provincia. Adif ha informado que el tren convencional que une Alcázar de San Juan con Madrid, también está sufriendo retrasos como consecuencia de un robo de cable de cobre Marañón y la entrada al municpio alcazareño.

Caos ferroviario

La línea de media distancia (Avant) que une Puertollano y Ciudad Real con Madrid se ha convertido en un punto caliente de incidentes de este tipo en los últimos años. Se da la circunstancia de que los usuarios de esta línea, sobre todo en los trenes de las primeras horas, son trabajadores que o tienen su residencia en la provincia de Ciudad Real y su puesto de trabajo en Madrid o viceversa. De ahí que se quejen de que las continuas incidencias afectan sobremanera a su estabilidad laboral.

A esta problemática, sumaban hace pocos meses que el cambio de los trenes que operan este corredor implicaba una reducción de plazas que según la Asociación de Usuarios de los Trenes Avant Madrid-Ciudad Real-Puertollano alcanzaban al 25 % de la oferta total.

Las quejas de los usuarios llevaron a Renfe a informar que desde finales del mes de noviembre, iban a duplicar la oferta para alcanzar las 1.000 plazas semanales en el trayecto Madrid-Puertollano.

Los continuos problemas que sufren tramos de alta velocidad como este y el accidente que costó la vida a 46 personas en Adamuz (Córdoba) hace poco más de dos semanas por la salida de vía de tren Iryo contra el que chocó un Alvia, han desnudado las carencias del sistema.

El último movimiento que ha llevado a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para atajar la situación ha sido la destitución de Sonia Araújo, directora de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital de Renfe durante los últimos 17 años. Se trata del segundo cese que se produce en la empresa pública desde que se desatase esta crisis tras la de Josep García Alemany, exdirector de Rodalies.