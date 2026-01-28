El exconcejal de Vox en Ciudad Real apoyará los presupuestos presentados por Cañizares y allana el camino a la aprobación

El concejal no adscrito de Ciudad Real, Regino Pérez, que abandonó Vox hace unos meses, ha anunciado este miércoles que apoyará y dará su voto a favor a la propuesta de presupuestos municipales presentada por el actual equipo de Gobierno.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la que ha asegurado que las cuentas, que se debatirán en pleno el próximo viernes, son "buenas para la capital".

Para Pérez, los presupuestos elaborados por el Partido Popular de Francisco Cañizares han merecido su respaldo por "priorizar la defensa de Ciudad Real frente a consignas ideológicas y por poner el foco en medidas que benefician directamente a los vecinos y a los barrios de la capital".

"Se trata del presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento, con récord de inversiones y con la mayor subvención de fondos europeos recibida hasta la fecha, lo que refuerza la capacidad de actuación municipal en proyectos estratégicos para la ciudad", ha expresado.

Por ello, ha considerado "incomprensible" el voto en contra anunciado por Vox a unas cuentas que "buscan mejorar los barrios de Ciudad Real".

El PP necesita un voto más

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real debatirá el próximo viernes el proyecto de presupuestos y lo someterá a votación. Las cuentas cuentan ya con el respaldo de los 11 concejales del PP y del concejal no adscrito, pero se necesitan 13 apoyos para su aprobación.

Esta cifra se logrará, casi con toda probabilidad, con el voto de la exalcaldesa y actual concejal de Ciudadanos, Eva María Masías, ya que se ha mostrado favorable a la aprobación durante su tramitación en la Comisión de Hacienda del pasado martes.