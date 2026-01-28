La Diputación de Ciudad Real destinó en 2025 casi 100 millones de euros a dar asistencia a los ayuntamientos

De izquierda a derecha. La diputada provincial y alcaldesa de Agudo, Maribel Mansilla y la portavoz del Equipo de Gobierno, Rocío Zarco. Diputación de Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real destinó 99,4 millones durante 2025 al Área de Apoyo a los Municipios, "más de la mitad del presupuesto total", según han informado este miércoles la diputada provincial y alcaldesa de Agudo, Maribel Mansilla y la portavoz del Equipo de Gobierno, Rocío Zarco.

Mansilla ha destacado que se ha trabajado intensamente en "dimensionar todos los servicios, que han crecido de una manera exponencial, y unificar todas las convocatorias de ayudas dirigidas a los ayuntamientos, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos, siempre desde criterios objetivos y sin discriminación entre municipios".

Al hilo, ha apuntado que desde el Área de Asistencia a Municipios se atiende especialmente a los municipios más pequeños, aplicando "factores de ruralidad en numerosas convocatorias para favorecer a aquellos pueblos con mayores dificultades para prestar servicios".

Maribel Mansilla y Rocío Zarco. Diputación de Ciudad Real

Del total gestionado por el área, 51,1 millones de euros corresponden al capítulo cuarto. Se han destinado a entidades locales el 74,90 por ciento, en un total de 17 convocatorias, entre las que destacan el Plan de Apoyo a Municipios, dotado con 5,1 millones de euros, destinado a cubrir gastos esenciales como nóminas, suministros eléctricos y gasto corriente "muy necesarios para el funcionamiento normal de nuestros ayuntamientos", frente a los 2.700.000 euros que se destinaron en 2021.

En lo referente a inversiones, Mansilla ha explicado que se ha pasado de una dotación inicial de 32 millones de euros a 53 millones tras las modificaciones de crédito, destinados íntegramente a inversiones municipales.

En este apartado se han mantenido subvenciones históricas, aunque ampliadas, y otras nuevas como las destinadas a los Bienes de Interés Cultural (BIC), a las agrupaciones de Protección Civil, espectáculos taurinos o, próximamente, una convocatoria específica para el control de colonias felinas, atendiendo a demandas expresas de los ayuntamientos.

Respecto a los planes de obras, la inversión alcanzó los 35 millones de euros, frente a los 8,7 millones ejecutados en 2021, con el objetivo de reforzar el apoyo económico a los ayuntamientos.

El empleo es uno de los ejes prioritarios del área, según ha explicado la diputada provincial. En este ámbito, la Diputación ha desarrollado el Plan Extraordinario de Empleo y programas como Diputación en tu Colegio que otorga "mayor flexibilidad a los ayuntamientos para la contratación de personal", a pesar de no ser una competencia directa de la institución provincial.

Paralelamente, ha detallado que se ha reforzado el Servicio de Subvenciones, ampliando la plantilla y ha añadido que se está trabajando en la unificación de los servicios que abarca la UATA (Unidad Técnica de Apoyo a Ayuntamientos) de asistencia técnica, jurídica y urbanística pensada para los ayuntamientos con menos recursos técnicos.

Mansilla ha concluido incidiendo en que la Diputación de Ciudad Real ha puesto en 2025 "a disposición de los ayuntamientos casi 100 millones de euros, una cantidad de recursos económicos nunca antes alcanzada, para que todos los habitantes notaran esta mejora, para que nuestra provincia siga creciendo y desarrollándose".