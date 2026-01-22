Nueva agresión física con amenazas en un centro de salud de Castilla-La Mancha: "Me cago en tus muertos"

Nuevo episodio de violencia en un centro de salud de Castilla-La Mancha. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado de "forma rotunda" la agresión física y verbal sufrida por dos auxiliares administrativas en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) por parte de una mujer que les lanzó una botella metálica de agua y una caja.

Según explica el sindicato, esta situación violenta se produjo el 15 de enero, cuando esta persona se acercó al mostrador del centro sanitario para solicitar una documentación para su marido sin presentar para ello ni su DNI ni otro documento identificativo.

Al ver que no se lo entregaba, la administrativa que le atendía le explicó que era un requisito indispensable si quería obtener los papeles, momento en el que la usuario comenzó a "dar voces y proferirlo insultos e improperios", según relata CSIF.

Mientras, la otra auxiliar que se encontraba allí intentó calmarla diciéndole que era un requisito que se pedía a todos. Estas explicaciones no convencieron a la mujer que se puso incluso más agresiva.

"Me cago en tus muertos", comenzó a gritar a la trabajadora, mientras intentaba entrar al otro lado del mostrador. Fue entonces cuando cogió la botella de agua de metal que había sobre la mesa y se la tiró. Por suerte para la trabajadora, consiguió esquivarla.

En ese instante, uno de los facultativos que se encontraba en el centro de salud le recriminó que no podía estar detrás del mostrador, a lo que la agresora respondió lanzándole una caja a una de las auxiliares. Fue el propio personal administrativo quien avisó a la Guardia Civil e interpuso la correspondiente denuncia.

Condena de CSIF

Desde CSIF, lamentan profundamente que sigan repitiéndose estos episodios violentos "con tanta asiduidad" y han vuelto a mostrar, una vez más, su absoluto rechazo a cualquier tipo de agresión a los profesionales del ámbito sanitario.

"Basta ya. Esta situación es insostenible. No podemos consentir que este tipo de agresiones queden impunes y que ir a trabajar suponga un riesgo para nuestra integridad física. Exigimos al Sescam protección real ya, un entorno laboral seguro, medidas urgentes y tolerancia cero contra las agresiones", apunta la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

Asimismo, desde la Central Sindical vuelven a exigir, una vez más, personal de vigilancia en todos los centros de salud de la región, así como la creación de la figura de 'Centro con mayor peligrosidad', lo que permitiría dotar a esta figura del presupuesto necesario para hacer frente a todos los problemas de inseguridad y de agresiones en los centros sanitarios afectados.

Con ésta son ya dos las agresiones al personal del ámbito sanitario en la provincia de Ciudad Real en lo que va de año, tras el incidente registrado el pasado 5 de enero en el centro de salud de Argamasilla de Alba cuando tres mujeres agredieron a una pediatra.