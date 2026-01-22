Daimiel calienta motores para su carnaval: arrancará con la proclamación de la Máscara Guarrona

Daimiel (Ciudad Real) calienta motores para el arranque de su carnaval. De cara a esta edición, el Ayuntamiento ha preparado una programación que estrena baile temático y que tendrá su punto de salida el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas con la proclamación de la Máscara Guarrona 2026, un acto que por primera vez se llevará a cabo en el Teatro Ayala.

Según ha anunciado el Ayuntamiento en nota de prensa, esta distinción recaerá en Manoli Ruiz de Pascual, quien también ofrecerá el pregón. Para entrar a este acto será necesaria una invitación que se podrá recoger en el Consistorio desde el 1 de febrero.

En cuanto al baile temático, está programado para el sábado 14 de febrero a las 19:00 horas en la carpa de la Plaza de España y versará en torno al lema 'Bailes y danzas del mundo' con la actuación de la orquesta Sonital.

Además, el carnaval de Daimiel también amplía su vertiente educativa. Por cuarto año consecutivo se desarrollará el programa Carnaval en las aulas, aunque lo hará con un formato diferente: del 10 al 12 de febrero, los centros escolares visitarán la III Exposición del Carnaval 'A que no me conoces', dedicada a la Máscara Guarrona y comisariada por Jesús Sánchez Mantero, que se inaugurará el 5 de febrero.

La concejala de Festejos, Alicia Loro, ha subrayado la importancia de los preparativos previos, la convivencia y el cuidado de los disfraces como parte esencial de la fiesta.

Programación

Por su parte, el técnico del área, Bernardo Rodríguez, ha desgranado una programación que se extenderá del 8 al 21 de febrero, con la mayoría de actividades en la carpa de la Plaza de España. El viernes 13 de febrero, el Teatro Ayala acogerá la actuación de chirigotas a partir de las 21.00 horas, con precios de 6 euros anticipada y 7 euros en taquilla, y la posibilidad de una segunda sesión el lunes 16 solo con grupos locales.

El domingo 15 de febrero serán los desfiles infantil y de adultos, con recorridos similares a otros años, mientras que el martes 17 es el arraigado Día del Río, con inscripción previa y concierto de Planeta 80 a las 18.30 horas, seguido de la entrega de premios.

Esos días festivos fijan en el calendario del miércoles 18 el Entierro de la Sardina, que partirá a las 20.00 horas y concluirá con su quema en la Plaza de España, donde se trabaja en la incorporación de un velatorio previo como novedad. Finalmente, el sábado 21 de febrero, el Baile de la Bruja cerrará la programación con la orquesta La Brújula, de nuevo en la Plaza de España.