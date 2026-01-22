Alcázar de San Juan se exhibe en Fitur como destino gastronómico: del queso manchego a sus famosas tortas

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha exhibido en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su potencial turístico ligado a la gastronomía gracias a productos tan apreciados como el vino, el queso manchego o sus famosas tortas.

La presencia del municipio en la principal feria turística del país ha servido para proyectar una gastronomía que se consolida como uno de los más importantes ejes vertebradores de la experiencia turística en la localidad, dentro de una oferta cultural, patrimonial y natural más amplia, según ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, acompañada por la concejala de Turismo, Bárbara Sánchez-Mateos, han encabezado la representación institucional junto a varios miembros de la corporación municipal. La delegación ha estado arropada por representantes del tejido asociativo local, en una jornada en la que el sector hostelero ha tenido un papel destacado y en la que se ha puesto de manifiesto una colaboración activa entre administración, asociaciones y sociedad civil que contribuye de forma directa al impulso, fortalecimiento y proyección del turismo de Alcázar de San Juan.

Rosa Melchor ha señalado que la presencia continuada en Fitur es una herramienta útil y necesaria, tal y como avalan los datos turísticos. "El pasado año recibimos 42.000 visitantes, una cifra superior al número de habitantes que somos, lo que demuestra que es posible crecer con un turismo sostenible, no masificado y nada invasivo", ha expresado, matizando que este modelo ha permitido situar a Alcázar de San Juan como el mejor destino turístico de Castilla-La Mancha en 2025.

Melchor ha subrayado que el Ayuntamiento continuará trabajando para poner en valor el patrimonio, la historia, las tradiciones, el turismo de naturaleza y los paisajes del municipio, elementos que conforman una oferta turística diversa y coherente. En este contexto, ha destacado la gastronomía como un eje identitario fundamental.

"Si algo identifica a La Mancha son los vinos, pero también nuestra gastronomía, una gastronomía que compartimos con otros municipios y que, al mismo tiempo, cuenta con singularidades exclusivamente alcazareñas", ha señalado.

Red de Pueblos Gastronómicos

Alcázar de San Juan ha participado en esta ocasión en la presentación realizada en el estand de la 'Red de Pueblos Gastronómicos de España', iniciativa de la que el municipio forma parte desde el pasado mes de abril de 2025. Se trata de un proyecto integrado por municipios que superan un exigente proceso de auditoría y comparten una misma filosofía turística centrada en la experiencia del viajero.

Tal y como se ha expuesto durante la presentación, esta red propone destinos en los que el visitante pueda disfrutar de experiencias ligadas a la gastronomía, el patrimonio, la tradición y el contacto directo con las gentes del lugar. Una visión que, según ha señalado la alcaldesa, encaja plenamente con el modelo turístico que defiende Alcázar de San Juan, orientado a un crecimiento sostenido y racional.

Presentación de Alcázar de San Juan en Fitur.

"Queremos seguir aumentando el número de visitantes, siempre desde la calidad y el cuidado, para que quienes nos visitan se sientan especiales y bien tratados", ha apuntado.

En esta presentación, Alcázar de San Juan ha mostrado algunos de sus productos más emblemáticos, como el queso manchego y las tradicionales tortas de Alcázar. La alcaldesa ha agradecido de manera expresa el compromiso del sector hostelero local y, especialmente, el acompañamiento de la asociación de hosteleros La Sonrisa del Quijote, encargados de representar a la hostelería alcazareña en Fitur.

Rosa Melchor también ha puesto en valor la presencia de distintos colectivos sociales y culturales que han acompañado a la delegación municipal, subrayando que el proyecto turístico de Alcázar de San Juan trasciende lo institucional. Ha matizado que se trata de un proyecto de ciudad, compartido y respaldado por la sociedad civil, que encuentra en la gastronomía un elemento de cohesión y una herramienta clave para seguir impulsando el atractivo turístico del municipio.